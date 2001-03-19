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ГПУ показала доказательства по делу Савченко. Видео

ГПУ показала доказательства по делу Савченко. ВидеоДепутат Верховной Рады планировала государственный переворот.

Генеральная прокуратура обнародовала видеодоказательства по делу Надежды Савченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что это 28-минутное видео - лишая малая часть доказательств, которые есть у следствия. По его словам, общий объем материалов занимает 74 гигабайта и длится около 3 суток, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Напомним, что Генеральная прокуратура считает депутата Верховной Рады Надежду Савченко и главу ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана соучастниками в попытке свержения власти.

В тексте представления на снятиее депутатского иммунитета утверждается, что Савченко в сговоре с Рубаном и главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

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Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

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 Теги: Савченко, видео

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Сегодня, 13:09 » Автор: Богдан Процив
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