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Популярная украинская певица презентовала свой новый альбом. Видео
Альбом будет интересен и слушателям, и ценителям искусства.
Второй студийный альбом "Mozaїka" Ната Жижченко представила в свой 33-й день рождения - вместе с арт-проектом, который связан с мозаиками столичного метрополитена.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 5 Канал.
Всего в вестибюле станции метро "Золотые ворота" представлено 10 фотографий.
О своих приключениях в столичном метрополитене солистка группы Оnuka Ната Жижченко вспоминает с улыбкой. Несмотря на болезнь, певица по 12:00 съемочного процесса успела сменить 10 платьев украинских дизайнеров и для удачного кадра - проехаться 10 станциями столичного метрополитена. Признается: переодеваться прямо в вагоне подземки - не лучший опыт.
Вспоминает: "Было сложно, достаточно неожиданно и очень спонтанно. Как всегда - холодно, как всегда - болезнь. Но все творческое настолько складывалось, как мозаика, и образы, и одежда, и свет, и кадры".
"Мозаїка" - это название нового альбома. Поэтому съемку решили связать именно с известными узорами столичной подземки. Ната Жижченко рассказывает - метро пользуется регулярно. А теперь осуществила старую мечту - увидела его работу изнутри.
"Моя любимая станция -" Гидропарк ". Это настолько способствовало творческому процессу, было так неожиданно и приятно, можно было с другого угла зрения увидеть этих работников, было очень вдохновляющее", - рассказывает.
Второй студийный альбом Ната представляет в свой 33-й день рождения. Поддерживает жену муж и по совместительству саундпродюсер - Евгений Филатов, более известный по проекту TheManeken. Говорит, все фотографии рассмотреть не успел, но несмотря на это результатом доволен: "Это действительно было очень сложно и знаете, очень приятно чувствовать поддержку друг друга. Я еще не успел все рассмотреть, но на первый взгляд - все получилось хорошо».
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У каждой фотографии - рассказ о создании мозаики и ее автора. В частности, станция метро "Золотые ворота", где и презентовали новый альбом - вошла в список 22 самых красивых станций европейского метрополитена по версии британских СМИ. Почти все мозаики столичной подземки сохранились с советских времен. Здесь и 47-летняя мозаика на "Нивках", Олимпийский огонь, тематическое панно, посвященное освоению космоса на станции "Политехнический институт", а также флорентийская мозаика на "Дворце Украина".
Вставка фотографий Наты Жижченко будет экспонироваться в вестибюле станции метро "Золотые ворота" до 5 апреля.
Второй студийный альбом "Mozaїka" Ната Жижченко представила в свой 33-й день рождения - вместе с арт-проектом, который связан с мозаиками столичного метрополитена.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 5 Канал.
Всего в вестибюле станции метро "Золотые ворота" представлено 10 фотографий.
О своих приключениях в столичном метрополитене солистка группы Оnuka Ната Жижченко вспоминает с улыбкой. Несмотря на болезнь, певица по 12:00 съемочного процесса успела сменить 10 платьев украинских дизайнеров и для удачного кадра - проехаться 10 станциями столичного метрополитена. Признается: переодеваться прямо в вагоне подземки - не лучший опыт.
Вспоминает: "Было сложно, достаточно неожиданно и очень спонтанно. Как всегда - холодно, как всегда - болезнь. Но все творческое настолько складывалось, как мозаика, и образы, и одежда, и свет, и кадры".
"Мозаїка" - это название нового альбома. Поэтому съемку решили связать именно с известными узорами столичной подземки. Ната Жижченко рассказывает - метро пользуется регулярно. А теперь осуществила старую мечту - увидела его работу изнутри.
"Моя любимая станция -" Гидропарк ". Это настолько способствовало творческому процессу, было так неожиданно и приятно, можно было с другого угла зрения увидеть этих работников, было очень вдохновляющее", - рассказывает.
Второй студийный альбом Ната представляет в свой 33-й день рождения. Поддерживает жену муж и по совместительству саундпродюсер - Евгений Филатов, более известный по проекту TheManeken. Говорит, все фотографии рассмотреть не успел, но несмотря на это результатом доволен: "Это действительно было очень сложно и знаете, очень приятно чувствовать поддержку друг друга. Я еще не успел все рассмотреть, но на первый взгляд - все получилось хорошо».
Читайте также: Популярная украинская певица восхитила фанатов своей красотой
У каждой фотографии - рассказ о создании мозаики и ее автора. В частности, станция метро "Золотые ворота", где и презентовали новый альбом - вошла в список 22 самых красивых станций европейского метрополитена по версии британских СМИ. Почти все мозаики столичной подземки сохранились с советских времен. Здесь и 47-летняя мозаика на "Нивках", Олимпийский огонь, тематическое панно, посвященное освоению космоса на станции "Политехнический институт", а также флорентийская мозаика на "Дворце Украина".
Вставка фотографий Наты Жижченко будет экспонироваться в вестибюле станции метро "Золотые ворота" до 5 апреля.
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