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На Прикарпатье спасатели нашли пропавших иностранных туристов. Видео

На Прикарпатье спасатели нашли пропавших иностранных туристов. ВидеоИспанская красавица заблудилась в холодных Карпатах

На Прикарпатье, во время спуска с горы Поп Иван в село Дземброня Верховинского района, возле горы Смотрич заблудились двое туристов – 26-летний юноша из Польши и молоденькая девушка из Королевства Испания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Сообщение о том, что туристы заблудились, поступило 21 марта в 18:30. В тот же день, около 18:45, на поиски направили спасателей. В 20:20 туристов нашли на склоне горы Вухатый Камень. Они находились в удовлетворительном состоянии. Спасатели провели их на пастбище Смотрич для ночлега в хижине", – сообщают в ГСЧС.

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Поздней ночью группа туристов и спасатели остановилась на ночлег в приспособленной для людей деревянной постройке. Утром, 22 марта, туристов из горной долины Смотрич провели в село Дземброня Верховинского района.

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 Теги: Прикарпатье, туристы

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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