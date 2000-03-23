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На Прикарпатье спасатели нашли пропавших иностранных туристов. Видео
Испанская красавица заблудилась в холодных Карпатах
На Прикарпатье, во время спуска с горы Поп Иван в село Дземброня Верховинского района, возле горы Смотрич заблудились двое туристов – 26-летний юноша из Польши и молоденькая девушка из Королевства Испания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Сообщение о том, что туристы заблудились, поступило 21 марта в 18:30. В тот же день, около 18:45, на поиски направили спасателей. В 20:20 туристов нашли на склоне горы Вухатый Камень. Они находились в удовлетворительном состоянии. Спасатели провели их на пастбище Смотрич для ночлега в хижине", – сообщают в ГСЧС.
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Поздней ночью группа туристов и спасатели остановилась на ночлег в приспособленной для людей деревянной постройке. Утром, 22 марта, туристов из горной долины Смотрич провели в село Дземброня Верховинского района.
На Прикарпатье, во время спуска с горы Поп Иван в село Дземброня Верховинского района, возле горы Смотрич заблудились двое туристов – 26-летний юноша из Польши и молоденькая девушка из Королевства Испания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Сообщение о том, что туристы заблудились, поступило 21 марта в 18:30. В тот же день, около 18:45, на поиски направили спасателей. В 20:20 туристов нашли на склоне горы Вухатый Камень. Они находились в удовлетворительном состоянии. Спасатели провели их на пастбище Смотрич для ночлега в хижине", – сообщают в ГСЧС.
Читайте также: На Прикарпатье нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Поздней ночью группа туристов и спасатели остановилась на ночлег в приспособленной для людей деревянной постройке. Утром, 22 марта, туристов из горной долины Смотрич провели в село Дземброня Верховинского района.
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