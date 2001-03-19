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В США мощный град повредил сотни автомобилей. Видео
Опубликованы кадры мощного града и его последствий в США
В трех штатах США (Флорида, Алабама и Джорджия) прошел масштабный шторм, который принес с собой мощный град, который повредил сотни автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие видео опубликовали в YouTube очевидцы ЧП.
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На кадрах видно, как град, который в некоторых случаях был размером с арбуз, побил автомобили, провалил крыши. Меньше всего повезло тем, кто не успел убежать с пляжа. Им пришлось ютиться под пляжными зонтами и накрываться пляжными покрывалами. Град напоминал снег и сопровождался сильным ветром.
В трех штатах США (Флорида, Алабама и Джорджия) прошел масштабный шторм, который принес с собой мощный град, который повредил сотни автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие видео опубликовали в YouTube очевидцы ЧП.
Читайте также: Гигантский град в Испании: поврежденные авто и погибшие домашние животные. Видео
На кадрах видно, как град, который в некоторых случаях был размером с арбуз, побил автомобили, провалил крыши. Меньше всего повезло тем, кто не успел убежать с пляжа. Им пришлось ютиться под пляжными зонтами и накрываться пляжными покрывалами. Град напоминал снег и сопровождался сильным ветром.
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