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В США мощный град повредил сотни автомобилей. Видео

В США мощный град повредил сотни автомобилей. ВидеоОпубликованы кадры мощного града и его последствий в США

В трех штатах США (Флорида, Алабама и Джорджия) прошел масштабный шторм, который принес с собой мощный град, который повредил сотни автомобилей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие видео опубликовали в YouTube очевидцы ЧП.

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На кадрах видно, как град, который в некоторых случаях был размером с арбуз, побил автомобили, провалил крыши. Меньше всего повезло тем, кто не успел убежать с пляжа. Им пришлось ютиться под пляжными зонтами и накрываться пляжными покрывалами. Град напоминал снег и сопровождался сильным ветром.





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 Теги: США, град

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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