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Украинские девушки сняли красивый ролик для привлечения туристов. Видео

Украинские девушки сняли красивый ролик для привлечения туристов. Видео Ролик посвящен весне и красивому городу

С наступлением весны в Закарпатье решили привлечь еще больше туристов. В этот раз креативщики представили игривое видео, на котором показывают в ярких красках Ужгород, а также его прекрасных жительниц, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Ролик опубликовали на YouTube-канале "Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА".

"Цветения сакур в Ужгороде традиционно приходится на апрель, а при хорошей весне может продолжаться до майских выходных. Это восьмое чудо света можно наблюдать во всех туристических городах Закарпатья - земли, приближенной к небу. Рекомендуем посетить Ужгород и его аллею сакур, Хуст и его великолепное цветение, Мукачево, Виноградов и другие неповторимые композиции японской вишни в исполнении городов и городков самой западной области Украины", - сказано в описании к видео.

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Интересно, что на последних кадрах видео две девушки целуют уборщика, а на экране появляется слоган "Закарпатье – розовая мечта".

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 Теги: Украина, девушка

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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