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В Китае на свет появился теленок-мутант с шестью ногами. Видео

В Китае на свет появился теленок-мутант с шестью ногами. ВидеоЖивотное своим внешним видом ошеломило местных фермеров.

В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В настоящее время теленок чувствует себя хорошо, однако испытывает определенные трудности с перемещением.

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Теленок уже успел привлечь немало туристов и местных жителей, которые приходят посмотреть на животное и пофотографироваться.

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 Теги: мутант, видео

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Сегодня, 13:49 » Автор: Богдан Процив
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