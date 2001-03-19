В Китае на свет появился теленок-мутант с шестью ногами. Видео

Животное своим внешним видом ошеломило местных фермеров.



В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем, передает интернет-издание



В настоящее время теленок чувствует себя хорошо, однако испытывает определенные трудности с перемещением.



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Теленок уже успел привлечь немало туристов и местных жителей, которые приходят посмотреть на животное и пофотографироваться.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня В настоящее время теленок чувствует себя хорошо, однако испытывает определенные трудности с перемещением.Теленок уже успел привлечь немало туристов и местных жителей, которые приходят посмотреть на животное и пофотографироваться.



