Раздел: Видеоновости
В Китае на свет появился теленок-мутант с шестью ногами. Видео
Животное своим внешним видом ошеломило местных фермеров.
В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В настоящее время теленок чувствует себя хорошо, однако испытывает определенные трудности с перемещением.
Читайте также: Жители оккупированного Донецка рассказали, чем занимаются в свободное время. Видео
Теленок уже успел привлечь немало туристов и местных жителей, которые приходят посмотреть на животное и пофотографироваться.
В китайской провинции Чунцин на свет появился теленок-мутант с шестью копытами. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В настоящее время теленок чувствует себя хорошо, однако испытывает определенные трудности с перемещением.
Читайте также: Жители оккупированного Донецка рассказали, чем занимаются в свободное время. Видео
Теленок уже успел привлечь немало туристов и местных жителей, которые приходят посмотреть на животное и пофотографироваться.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1143
0
Оставьте свой комментарий