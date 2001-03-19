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Порошенко на Ровенщине открыл детский сад. Видео
Порошенко находится с рабочим визитом в Ровненской области.
Президент Украины Петр Порошенко с рабочей поездкой приехал в село Обаров Ровенской области, в котором открыл новое дошкольное учебное заведение. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.
Символическую красную ленту перерезал Порошенко вместе с детьми.
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Президент Украины Петр Порошенко с рабочей поездкой приехал в село Обаров Ровенской области, в котором открыл новое дошкольное учебное заведение. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.
Символическую красную ленту перерезал Порошенко вместе с детьми.
Читайте также: Бойцы из Йемена сбили истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии. Видео
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