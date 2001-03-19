» » Опубликован эпизод «Звездных войн» с принцами Уильямом и Гарри. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Опубликован эпизод «Звездных войн» с принцами Уильямом и Гарри. Видео

Опубликован эпизод «Звездных войн» с принцами Уильямом и Гарри. ВидеоПринцев Гарри и Уильяма поклонники увидели в роли штурмовиков.

В этом эпизоде за спиной у персонажа, которого играет Джон Бойега, в костюмах и скрывающих лица шлемах имперских штурмовиков стоят британские принцы Уильям и Гарри, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Принцев Гарри и Уильяма, эпизод с которыми вырезали из окончательного варианта фильма "Звездные войны", поклонники увидели в роли штурмовиков.

Читайте также: Опубликован список актеров продолжения «Звездных войн»

В этом эпизоде за спиной у персонажа, которого играет Джон Бойега, в костюмах и скрывающих лица шлемах имперских штурмовиков стоят британские принцы Уильям и Гарри. Напомним, наследники британского престола посетили киностудию Pinewood в апреле прошлого года, где попробовали себя в качестве актеров. Уильям тогда признался, что является большим фанатом киносаги.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Звездные войны, Принц Гарри

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:49 » Автор: Татьяна Ларина
     173
     0

Похожие новости по теме

Опубликован трейлер новой части «Звездных войн». Видео Опубликован трейлер новой части «Звездных войн». Видео

Действие фильма под названием Звездные Войны: Последние джедаи начнется непосредственно после событий, показанных в предыдущей ленте.

Видеохит: Видеохит: "Гарри Поттер" с хомяком в главной роли. Видео

Видеоблогеры сняли пародийный ролик, в котором обыгрываются несколько сцен из "Гарри Поттера".

Кадры со съемок спин-оффа Кадры со съемок спин-оффа "Звездных войн". Видео

Мировая премьера ленты назначена на 16 декабря.

Опубликован новый трейлер спин-оффа «Гарри Поттера». Видео Опубликован новый трейлер спин-оффа «Гарри Поттера». Видео

Опубликован новый трейлер фильма "Фантастические звери и места их обитания".

Видео со съемок спин-оффа о Гарри Поттере с Эдди Рэдмэйном в главной роли. Видео Видео со съемок спин-оффа о Гарри Поттере с Эдди Рэдмэйном в главной роли. Видео

По сюжету, действие нового фильма происходит за 70 лет до событий поттерианы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх