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Опубликован эпизод «Звездных войн» с принцами Уильямом и Гарри. Видео
Принцев Гарри и Уильяма поклонники увидели в роли штурмовиков.
В этом эпизоде за спиной у персонажа, которого играет Джон Бойега, в костюмах и скрывающих лица шлемах имперских штурмовиков стоят британские принцы Уильям и Гарри, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Принцев Гарри и Уильяма, эпизод с которыми вырезали из окончательного варианта фильма "Звездные войны", поклонники увидели в роли штурмовиков.
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В этом эпизоде за спиной у персонажа, которого играет Джон Бойега, в костюмах и скрывающих лица шлемах имперских штурмовиков стоят британские принцы Уильям и Гарри. Напомним, наследники британского престола посетили киностудию Pinewood в апреле прошлого года, где попробовали себя в качестве актеров. Уильям тогда признался, что является большим фанатом киносаги.
В этом эпизоде за спиной у персонажа, которого играет Джон Бойега, в костюмах и скрывающих лица шлемах имперских штурмовиков стоят британские принцы Уильям и Гарри, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Принцев Гарри и Уильяма, эпизод с которыми вырезали из окончательного варианта фильма "Звездные войны", поклонники увидели в роли штурмовиков.
Читайте также: Опубликован список актеров продолжения «Звездных войн»
В этом эпизоде за спиной у персонажа, которого играет Джон Бойега, в костюмах и скрывающих лица шлемах имперских штурмовиков стоят британские принцы Уильям и Гарри. Напомним, наследники британского престола посетили киностудию Pinewood в апреле прошлого года, где попробовали себя в качестве актеров. Уильям тогда признался, что является большим фанатом киносаги.
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