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В России покупатели подрались из-за акционных кружек. Видео
Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube
В российском городе Краснодар в одном из супермаркетов покупатели устроили давку и драку из-за акционного предложения на чашки с игрушками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube.
На видео видно, как толпа покупателей набрасывается на акционные товары в супермаркете "Магнит". Люди мгновенно разбирают чашки с игрушками, которые стояли на прилавках, при этом отталкивая друг друга, ругаясь и крича.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Сотрудник супермаркета попытался успокоить людей, но его, кажется, никто и не услышал. А такой аншлаг в супермаркете создала акция на чашки с фигурками героев "Мадагаскара", "Шрека" и других анимационных фильмов студии "DreamWorks".
В российском городе Краснодар в одном из супермаркетов покупатели устроили давку и драку из-за акционного предложения на чашки с игрушками, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube.
На видео видно, как толпа покупателей набрасывается на акционные товары в супермаркете "Магнит". Люди мгновенно разбирают чашки с игрушками, которые стояли на прилавках, при этом отталкивая друг друга, ругаясь и крича.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Читайте также: В России подрались ради бесплатных футболок от Жириновского. Видео
Сотрудник супермаркета попытался успокоить людей, но его, кажется, никто и не услышал. А такой аншлаг в супермаркете создала акция на чашки с фигурками героев "Мадагаскара", "Шрека" и других анимационных фильмов студии "DreamWorks".
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