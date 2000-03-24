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Разработчики игр совершили прорыв в моделировании людей. Видео
Новая графическая система позволяет чётко передавать черты лица и мимику человека.
Создатели графического двигателя Unreal Engine продемонстрировали в действии свою новую разработку. Речь идет о технологии по оцифровыванию человека для игр, скрывавшейся сотрудниками Epic Games под кодовым названием Project Spotlight, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
Масштабная презентация была проведена силами «цифровых людей следующего поколения». Официальное название новой технологии по оцифровке людей для игр Meta Human Framework. Как объяснили создатели из Epic Games, главной целью их разработки является создание виртуальной модели человека, которая в дальнейшем закрепляется за настоящим актером.
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Первой звездой презентации Meta Human Feamework стала китайская актриса Бинь Дзянь, роль которой была исполнена другой актрисой в студии Motion Capture. Учитывая место съемки, не могло обойтись без Энди Серкиса, известного своей ролью Голлума в экранизациях «Властелин колец».
Создатели графического двигателя Unreal Engine продемонстрировали в действии свою новую разработку. Речь идет о технологии по оцифровыванию человека для игр, скрывавшейся сотрудниками Epic Games под кодовым названием Project Spotlight, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.
Масштабная презентация была проведена силами «цифровых людей следующего поколения». Официальное название новой технологии по оцифровке людей для игр Meta Human Framework. Как объяснили создатели из Epic Games, главной целью их разработки является создание виртуальной модели человека, которая в дальнейшем закрепляется за настоящим актером.
Читайте также: Украинская артистка виртуозно исполнила популярные хиты на скрипке. Видео
Первой звездой презентации Meta Human Feamework стала китайская актриса Бинь Дзянь, роль которой была исполнена другой актрисой в студии Motion Capture. Учитывая место съемки, не могло обойтись без Энди Серкиса, известного своей ролью Голлума в экранизациях «Властелин колец».
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