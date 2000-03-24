» » Разработчики игр совершили прорыв в моделировании людей. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Разработчики игр совершили прорыв в моделировании людей. Видео

Разработчики игр совершили прорыв в моделировании людей. Видео Новая графическая система позволяет чётко передавать черты лица и мимику человека.

Создатели графического двигателя Unreal Engine продемонстрировали в действии свою новую разработку. Речь идет о технологии по оцифровыванию человека для игр, скрывавшейся сотрудниками Epic Games под кодовым названием Project Spotlight, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.

Масштабная презентация была проведена силами «цифровых людей следующего поколения». Официальное название новой технологии по оцифровке людей для игр Meta Human Framework. Как объяснили создатели из Epic Games, главной целью их разработки является создание виртуальной модели человека, которая в дальнейшем закрепляется за настоящим актером.

Читайте также: Украинская артистка виртуозно исполнила популярные хиты на скрипке. Видео

Первой звездой презентации Meta Human Feamework стала китайская актриса Бинь Дзянь, роль которой была исполнена другой актрисой в студии Motion Capture. Учитывая место съемки, не могло обойтись без Энди Серкиса, известного своей ролью Голлума в экранизациях «Властелин колец».

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: графика, игры

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     133
     0

Похожие новости по теме

Украинская артистка виртуозно исполнила популярные хиты на скрипке. Видео Украинская артистка виртуозно исполнила популярные хиты на скрипке. Видео

Ассия Ахат виртуозно сыграла хиты Каменских, Винника и Despacito

Собака с лицом человека стала звездой Интернета. Видео Собака с лицом человека стала звездой Интернета. Видео

Хозяйка пса породы ши-пу не замечала этой особенности.

Офтальмологи имплантировали дополнительную реальность в глаз человека. Видео Офтальмологи имплантировали дополнительную реальность в глаз человека. Видео

Уже проведены шестимесячные клинические испытания на семи подопытных пациентах

"Covfefe, моя прелесть": твиты Трампа голосом Голлума. Видео

Голлум из «Властелина колец» озвучил твиты президента США.

Украинская народная песня стала настоящим хитом в Словакии. Видео Украинская народная песня стала настоящим хитом в Словакии. Видео

Композиция, переведенная на словацкий язык, стала саундтреком к фильму "Граница".


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх