Раздел: Видеоновости
В Японии создали уникальное уличное освещение из старых батарей. Видео
Новые фонари используют отработанные аккумуляторы Nissan Leaf.
Старым аккумуляторам электрических машин Ниссан Лиф нашлось довольно необычное применение: японские автопроизводители приняли решение использовать их для уличного освещения поселка Намиэ, которое было разрушено землетрясением и цунами в 2011г, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Реализацией проекта под названием The Reborn Light занимается машиностроитель Nissan, а также ее дочерняя фирма 4R Energy Corporation. Он является составляющей программы восстановления Намиэ.
Для осуществления нового проекта была разработана технология, что позволит уличному освещению работать отдельного от главной сети. Днем фонари будут аккумулировать энергию за счет панелей солнца, и сохранятся она будет в отработанных аккумуляторах от машин Nissan Leaf. Представители японского бренда, новое решение позволит не только решить с освещением Намиэ, но и отказаться от переработки батарей вообще.
Сейчас, у японских специалистов уже имеется прототип фонаря с батареей от Ниссан Лиф, и 26 марта 2018г. он будет протестирован на территории предприятия 4R Energy в Намиэ. Уже в следующем месяце будут оборудовать населенный пункт новыми фонарями.
Читайте также: Специалисты рассказали, когда в Украине упадет цена на электрокары.
В начале 2018г. японцы представили 1-ю коммерческую технологию бытовой системы хранения энергии. Речь идет о платформе Ниссан Energy Solar, которая состоит из солнечных панелей, хранилища энергии xStorage Home и системы управления.
Читайте также: Смелый кот защитил свой дом от дикого медведя. Видео
Первая модель Nissan Leaf появился на рынке в 2010 году. Автомобиль является одним из самых востребованных электромобилей на мировом авторынке, в особенности в Украине.
Старым аккумуляторам электрических машин Ниссан Лиф нашлось довольно необычное применение: японские автопроизводители приняли решение использовать их для уличного освещения поселка Намиэ, которое было разрушено землетрясением и цунами в 2011г, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
Реализацией проекта под названием The Reborn Light занимается машиностроитель Nissan, а также ее дочерняя фирма 4R Energy Corporation. Он является составляющей программы восстановления Намиэ.
Для осуществления нового проекта была разработана технология, что позволит уличному освещению работать отдельного от главной сети. Днем фонари будут аккумулировать энергию за счет панелей солнца, и сохранятся она будет в отработанных аккумуляторах от машин Nissan Leaf. Представители японского бренда, новое решение позволит не только решить с освещением Намиэ, но и отказаться от переработки батарей вообще.
Сейчас, у японских специалистов уже имеется прототип фонаря с батареей от Ниссан Лиф, и 26 марта 2018г. он будет протестирован на территории предприятия 4R Energy в Намиэ. Уже в следующем месяце будут оборудовать населенный пункт новыми фонарями.
Читайте также: Специалисты рассказали, когда в Украине упадет цена на электрокары.
В начале 2018г. японцы представили 1-ю коммерческую технологию бытовой системы хранения энергии. Речь идет о платформе Ниссан Energy Solar, которая состоит из солнечных панелей, хранилища энергии xStorage Home и системы управления.
Читайте также: Смелый кот защитил свой дом от дикого медведя. Видео
Первая модель Nissan Leaf появился на рынке в 2010 году. Автомобиль является одним из самых востребованных электромобилей на мировом авторынке, в особенности в Украине.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
167
0
Оставьте свой комментарий