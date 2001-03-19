Раздел: Видеоновости
Трактор установил мировой рекорд скорости. Видео
За рулём транспортного средства был пилот из Top Gear.
Оказывается, в Книгу рекордов Гиннеса можно попасть, показав максимально возможную скорость на колесном тракторе. Рекорд поставил «неизвестный» пилот Стиг, который выступает в популярном телевизионном шоу Top Gear всегда в гоночном шлеме и не показывает своего лица, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Небольшой с виду колесный трактор, который в данном случае стал похож на драгстер, сумел показать максимальную скорость 140,44 км/ч. Если быть точным, то это средний показатель, который высчитали из результатов двух заездов, где трактор показал 147,93 км/ч и 132,97 км/ч.
Читайте также: Разработчики игр совершили прорыв в моделировании людей. Видео
Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, был доведен до ума командой технарей из Top Gear. Машину оснастили 5,7-литровой «восьмеркой» от Chevrolet, выдающей 507 л. с. Появилась регулируемая пневмоподвеска, а также более мощные тормоза.
Оказывается, в Книгу рекордов Гиннеса можно попасть, показав максимально возможную скорость на колесном тракторе. Рекорд поставил «неизвестный» пилот Стиг, который выступает в популярном телевизионном шоу Top Gear всегда в гоночном шлеме и не показывает своего лица, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Небольшой с виду колесный трактор, который в данном случае стал похож на драгстер, сумел показать максимальную скорость 140,44 км/ч. Если быть точным, то это средний показатель, который высчитали из результатов двух заездов, где трактор показал 147,93 км/ч и 132,97 км/ч.
Читайте также: Разработчики игр совершили прорыв в моделировании людей. Видео
Трактор, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, был доведен до ума командой технарей из Top Gear. Машину оснастили 5,7-литровой «восьмеркой» от Chevrolet, выдающей 507 л. с. Появилась регулируемая пневмоподвеска, а также более мощные тормоза.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
70
0
Оставьте свой комментарий