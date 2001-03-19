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Эксперт сравнил производительность iPhone X и Galaxy S9. Видео
Тестирование устройств было записано на видео.
Блогер Ник Акерман опубликовал на своем YouTube-канеле видео с тестированием флагманов iPhone X и Galaxy S9. По итогам противостояния лучше с точки зрения производительности себя показал iPhone X, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В видео показаны несколько тестов устройств, среди которых время загрузки после включения, время разблокировки и время запуска приложений, а также игр.
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iPhone X быстрее включается и запускает игры. В то же время Galaxy S9 выигрывает при запуске мессенджеров и передаче информации через интернет-браузер.
Блогер Ник Акерман опубликовал на своем YouTube-канеле видео с тестированием флагманов iPhone X и Galaxy S9. По итогам противостояния лучше с точки зрения производительности себя показал iPhone X, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В видео показаны несколько тестов устройств, среди которых время загрузки после включения, время разблокировки и время запуска приложений, а также игр.
Читайте также: Разработчики игр совершили прорыв в моделировании людей. Видео
iPhone X быстрее включается и запускает игры. В то же время Galaxy S9 выигрывает при запуске мессенджеров и передаче информации через интернет-браузер.
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