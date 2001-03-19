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Отважный кот, спасая дом, атаковал огромного медведя. Видео

Отважный кот, спасая дом, атаковал огромного медведя. ВидеоДомашнее животное прогнало незваного гостя со двора.

Бесстрашная кошка прогнала большое животное, едва не набросившись на него, передает Хроника.инфо со ссылкой на U-News

На ролике незваный косолапый гость проник в один из дворов. Местная кошка, недолго думая, набросилась на него с такой агрессией, которой медведь явно не ожидал.

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В итоге, медведю пришлось не просто отступить, а убежать восвояси.

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 Теги: кот, медведь

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Сегодня, 10:17 » Автор: Татьяна Ларина
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