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Отважный кот, спасая дом, атаковал огромного медведя. Видео
Домашнее животное прогнало незваного гостя со двора.
Бесстрашная кошка прогнала большое животное, едва не набросившись на него, передает Хроника.инфо со ссылкой на U-News
На ролике незваный косолапый гость проник в один из дворов. Местная кошка, недолго думая, набросилась на него с такой агрессией, которой медведь явно не ожидал.
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В итоге, медведю пришлось не просто отступить, а убежать восвояси.
Бесстрашная кошка прогнала большое животное, едва не набросившись на него, передает Хроника.инфо со ссылкой на U-News
На ролике незваный косолапый гость проник в один из дворов. Местная кошка, недолго думая, набросилась на него с такой агрессией, которой медведь явно не ожидал.
Читайте также: Мужчина, утешающий огромного медведя, стал героем YouTube
В итоге, медведю пришлось не просто отступить, а убежать восвояси.
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