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В Египте взорвали кортеж военного топ-чиновника. Видео
Происшествие случилось возле отеля Tolip.
В Египте прогремел взрыв возле автомобильного кортежа, в котором ехал глава служб безопасности города Александрия генерал-майор Мостафа аль-Немр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В результате взрыва погибли не менее двух человек, включая сотрудника полиции, и ранены не менее четырех людей. Министерство внутренних дел Египта назвало данный инцидент покушением на Мостафу аль-Немра.
Происшествие случилось возле отеля Tolip. Бомба была заложена в один из автомобилей.
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Отмечается, что этот взрыв произошел после визита главы Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси на Синайский полуостров 23 марта в преддверии президентских выборов.
В Египте прогремел взрыв возле автомобильного кортежа, в котором ехал глава служб безопасности города Александрия генерал-майор Мостафа аль-Немр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В результате взрыва погибли не менее двух человек, включая сотрудника полиции, и ранены не менее четырех людей. Министерство внутренних дел Египта назвало данный инцидент покушением на Мостафу аль-Немра.
Происшествие случилось возле отеля Tolip. Бомба была заложена в один из автомобилей.
Читайте также: В Египте неизвестные взорвали газопровод
Отмечается, что этот взрыв произошел после визита главы Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси на Синайский полуостров 23 марта в преддверии президентских выборов.
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