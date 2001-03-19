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В Египте взорвали кортеж военного топ-чиновника. Видео

В Египте взорвали кортеж военного топ-чиновника. ВидеоПроисшествие случилось возле отеля Tolip.

В Египте прогремел взрыв возле автомобильного кортежа, в котором ехал глава служб безопасности города Александрия генерал-майор Мостафа аль-Немр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В результате взрыва погибли не менее двух человек, включая сотрудника полиции, и ранены не менее четырех людей. Министерство внутренних дел Египта назвало данный инцидент покушением на Мостафу аль-Немра.

Происшествие случилось возле отеля Tolip. Бомба была заложена в один из автомобилей.

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Отмечается, что этот взрыв произошел после визита главы Египта Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси на Синайский полуостров 23 марта в преддверии президентских выборов.



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 Теги: Египет, взрыв

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Сегодня, 16:47 » Автор: Татьяна Ларина
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