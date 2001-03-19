Раздел: Видеоновости
Давка и потасовка: россияне устроили массовую давку из-за игрушек. Видео
Толпа бросается к прилавку с акционными товарами.
Жители Краснодара устроили в супермаркете «Магнит» массовую давку из-за игрушек, сообщает в субботу, 24 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mk.ru.
На видеозаписи, опубликованной в сообществе Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте», видно, как толпа бросается к прилавку с акционными товарами, быстро наводняя словно сошедшей с ума толпой помещение магазина.
Читайте также: Жители Тюмени устроили массовую давку на открытии «Ашана»
На призывы охранников успокоиться охотники за дешевизной никак не реагировали и продолжали давить друг друга.
Жители Краснодара устроили в супермаркете «Магнит» массовую давку из-за игрушек, сообщает в субботу, 24 марта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mk.ru.
На видеозаписи, опубликованной в сообществе Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте», видно, как толпа бросается к прилавку с акционными товарами, быстро наводняя словно сошедшей с ума толпой помещение магазина.
Читайте также: Жители Тюмени устроили массовую давку на открытии «Ашана»
На призывы охранников успокоиться охотники за дешевизной никак не реагировали и продолжали давить друг друга.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
8
0
Оставьте свой комментарий