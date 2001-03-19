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Давка и потасовка: россияне устроили массовую давку из-за игрушек. Видео

Давка и потасовка: россияне устроили массовую давку из-за игрушек. ВидеоТолпа бросается к прилавку с акционными товарами.

Жители Краснодара устроили в супермаркете «Магнит» массовую давку из-за игрушек, сообщает в субботу, 24 марта.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mk.ru.

На видеозаписи, опубликованной в сообществе Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте», видно, как толпа бросается к прилавку с акционными товарами, быстро наводняя словно сошедшей с ума толпой помещение магазина.

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На призывы охранников успокоиться охотники за дешевизной никак не реагировали и продолжали давить друг друга.

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 Теги: россияне, давка, Видео

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Сегодня, 18:37 » Автор: Едгар Букмирза
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