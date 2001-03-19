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Принц Уильям сыграл в баскетбол на инвалидных колясках. Видео
Принц Уильям сумел произвести впечатление на игроков.
Принц Уильям вместе с супругой Кейт посетил спортивный комплекс Коппер-Бокс в Лондоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Там пара пообщалась со спортсменами, которые примут участие в Играх Содружества в Австралии в апреле. На встрече присутствовала сборная по баскетболу на колясках.
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Для Кейт это был последний выход в свет перед декретным отпуском. Ожидается, что она не вернется к официальным обязанностям до осени, и даже тогда ее «основным направлением» будут дети.
Принц Уильям вместе с супругой Кейт посетил спортивный комплекс Коппер-Бокс в Лондоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Там пара пообщалась со спортсменами, которые примут участие в Играх Содружества в Австралии в апреле. На встрече присутствовала сборная по баскетболу на колясках.
Читайте также: Британский принц Уильям угодил в курьезную ситуацию
Для Кейт это был последний выход в свет перед декретным отпуском. Ожидается, что она не вернется к официальным обязанностям до осени, и даже тогда ее «основным направлением» будут дети.
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