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Принц Уильям сыграл в баскетбол на инвалидных колясках. Видео

Принц Уильям сыграл в баскетбол на инвалидных колясках. Видео Принц Уильям сумел произвести впечатление на игроков.

Принц Уильям вместе с супругой Кейт посетил спортивный комплекс Коппер-Бокс в Лондоне.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Там пара пообщалась со спортсменами, которые примут участие в Играх Содружества в Австралии в апреле. На встрече присутствовала сборная по баскетболу на колясках.

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Для Кейт это был последний выход в свет перед декретным отпуском. Ожидается, что она не вернется к официальным обязанностям до осени, и даже тогда ее «основным направлением» будут дети.

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 Теги: Принц Уильям, баскетбол, Видео

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Сегодня, 19:33 » Автор: Едгар Букмирза
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