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СБУ опубликовала фильм, посвященный АТО. Видео

СБУ опубликовала фильм, посвященный АТО. ВидеоВ видео последовательно воспроизводятся события начала агрессии России.

В историческом видеофильме показывается роль спецслужбы в защите Украины в зоне АТО. Видео появилось в 26 годовщину создания СБУ.

Служба безопасности Украины в четверг, 24 марта, опубликовала фильм, посвященный четырем годам проведения АТО.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Видео обнародовано на канале спецслужбы в YouTube.

В фильме отмечается, что СБУ одна из первых приняла на Донбассе, когда под Славянском погиб офицер украинской спецслужбы.

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 Теги: СБУ, видео, АТО

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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