Раздел: Видеоновости
СБУ опубликовала фильм, посвященный АТО. Видео
В видео последовательно воспроизводятся события начала агрессии России.
В историческом видеофильме показывается роль спецслужбы в защите Украины в зоне АТО. Видео появилось в 26 годовщину создания СБУ.
Служба безопасности Украины в четверг, 24 марта, опубликовала фильм, посвященный четырем годам проведения АТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Видео обнародовано на канале спецслужбы в YouTube.
В фильме отмечается, что СБУ одна из первых приняла на Донбассе, когда под Славянском погиб офицер украинской спецслужбы.
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В историческом видеофильме показывается роль спецслужбы в защите Украины в зоне АТО. Видео появилось в 26 годовщину создания СБУ.
Служба безопасности Украины в четверг, 24 марта, опубликовала фильм, посвященный четырем годам проведения АТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Видео обнародовано на канале спецслужбы в YouTube.
В фильме отмечается, что СБУ одна из первых приняла на Донбассе, когда под Славянском погиб офицер украинской спецслужбы.
Читайте также: Появился ролик, посвященный 25-летию независимости Украины. Видео
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