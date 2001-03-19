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Экс-кандидат в президенты РФ сбрил усы из-за спора. Видео

Экс-кандидат в президенты РФ сбрил усы из-за спора. ВидеоФотография Грудинина без усов появилась в нескольких инстаграм-аккаунтах.

Проигравший Путину кандидат в президенты РФ Павел Грудинин сбрил усы. Таким образом, он выполнил условие пари с интервьюером Юрием Дудем. Видеоролик бреющегося Грудинина опубликовал его доверенное лицо Максим Шевченко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.com.

Напомним, спор об усах заключался в том, что если Грудинин наберет меньше 15% голосов на выборах президента, он сбривает усы. Если результат будет больше, если Юрий Дудь должен был побриться налысо.

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Ранее фотография Грудинина без усов появилась в нескольких инстаграм-аккаунтах утром 24 марта, но затем была удалена. Теперь сбривание усов подтверждено. Видео уже набрало почти полмиллиона просмотров и большое количество комментариев, многие из которых хвалят Павла Грудинина за сдержанное слово. Сам Грудинин недавно сообщал, что получил предложение занять пост министра сельского хозяйства в правительстве Путина.


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 Теги: Грудинин, без усов, Видео

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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