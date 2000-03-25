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В новом эпизоде "Симпсонов" высмеяли Трампа. Видео
Новая серия появилась в 29-м сезоне сериала.
Американский сериал "Симпсоны" посмеялся над президентом США Дональдом Трампом в серии "История о двух Трампах" 29 сезона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По сюжету эпизода, Трампу снятся кошмары, у него большие проблемы с сотрудниками Белого дома и супругой Меланией. Он вынужден спать в своей комнате один на просторной кровати под огромной стопкой журналов и газет, которые то и дело подсчитывают рейтинг влияния президента.
В один из моментов серии он оказывается в одиночестве, и его окружают газеты с заголовками "Путин назначил себя секретарем безопасности США", "Кем Чен Ын примет участие в новом эпизоде телешоу Ученик (телешоу Трампа, в котором две команды выполняют бизнес-задания - Прим.Ред.)", "Трамп твитнул настоящий факт по ошибке".
После этого Трамп подходит к зеркалу и начинает общаться со своим отражением: "Я должен быть честен с собой. Хоть раз в моей жизни. Я не на 100% последователен".
После этого он раскаивается в своих поступках, в том числе махинациях с налогами и изменах своей жене. Потом он звонит Путину и говорит, что он "крошечный, лысый фашист".
Однако череда откровений Трампа ни к чему не приводит. После всех этих поступков он решается написать что-нибудь в Twitter и все, что ему приходит в голову: "Алек Болдуин носит парик. Грустно!".
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Причем в мультике обыгрывается информация о том, что Трамп носит парик, однако президент отрицает все догадки прессы.
Американский сериал "Симпсоны" посмеялся над президентом США Дональдом Трампом в серии "История о двух Трампах" 29 сезона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По сюжету эпизода, Трампу снятся кошмары, у него большие проблемы с сотрудниками Белого дома и супругой Меланией. Он вынужден спать в своей комнате один на просторной кровати под огромной стопкой журналов и газет, которые то и дело подсчитывают рейтинг влияния президента.
В один из моментов серии он оказывается в одиночестве, и его окружают газеты с заголовками "Путин назначил себя секретарем безопасности США", "Кем Чен Ын примет участие в новом эпизоде телешоу Ученик (телешоу Трампа, в котором две команды выполняют бизнес-задания - Прим.Ред.)", "Трамп твитнул настоящий факт по ошибке".
После этого Трамп подходит к зеркалу и начинает общаться со своим отражением: "Я должен быть честен с собой. Хоть раз в моей жизни. Я не на 100% последователен".
После этого он раскаивается в своих поступках, в том числе махинациях с налогами и изменах своей жене. Потом он звонит Путину и говорит, что он "крошечный, лысый фашист".
Однако череда откровений Трампа ни к чему не приводит. После всех этих поступков он решается написать что-нибудь в Twitter и все, что ему приходит в голову: "Алек Болдуин носит парик. Грустно!".
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Причем в мультике обыгрывается информация о том, что Трамп носит парик, однако президент отрицает все догадки прессы.
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