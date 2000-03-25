» » В новом эпизоде "Симпсонов" высмеяли Трампа. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В новом эпизоде "Симпсонов" высмеяли Трампа. Видео

В новом эпизоде "Симпсонов" высмеяли Трампа. Видео Новая серия появилась в 29-м сезоне сериала.

Американский сериал "Симпсоны" посмеялся над президентом США Дональдом Трампом в серии "История о двух Трампах" 29 сезона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

По сюжету эпизода, Трампу снятся кошмары, у него большие проблемы с сотрудниками Белого дома и супругой Меланией. Он вынужден спать в своей комнате один на просторной кровати под огромной стопкой журналов и газет, которые то и дело подсчитывают рейтинг влияния президента.

В один из моментов серии он оказывается в одиночестве, и его окружают газеты с заголовками "Путин назначил себя секретарем безопасности США", "Кем Чен Ын примет участие в новом эпизоде телешоу Ученик (телешоу Трампа, в котором две команды выполняют бизнес-задания - Прим.Ред.)", "Трамп твитнул настоящий факт по ошибке".

После этого Трамп подходит к зеркалу и начинает общаться со своим отражением: "Я должен быть честен с собой. Хоть раз в моей жизни. Я не на 100% последователен".

После этого он раскаивается в своих поступках, в том числе махинациях с налогами и изменах своей жене. Потом он звонит Путину и говорит, что он "крошечный, лысый фашист".

Однако череда откровений Трампа ни к чему не приводит. После всех этих поступков он решается написать что-нибудь в Twitter и все, что ему приходит в голову: "Алек Болдуин носит парик. Грустно!".

Читайте также: Эксперт сравнил производительность iPhone X и Galaxy S9. Видео

Причем в мультике обыгрывается информация о том, что Трамп носит парик, однако президент отрицает все догадки прессы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Симпсоны, Трамп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     183
     0

Похожие новости по теме

"Симпсоны" знатно потролили Дональда Трампа. Видео

В новой серии "Симпсонов" Трамп пытается помириться с Джеймсом Коми.

Без настроения: новый конфуз четы Трампа в Италии. Видео Без настроения: новый конфуз четы Трампа в Италии. Видео

Меланья Трамп вновь не взяла супруга за руку.

В «Симпсонах» высмеяли достижения Трампа за 100 дней президентства. Видео В «Симпсонах» высмеяли достижения Трампа за 100 дней президентства. Видео

Обнародованный фрагмент серии собрал более 2,5 миллионов просмотров.

Шварценеггер посмеялся над низким рейтингом Трампа. Видео Шварценеггер посмеялся над низким рейтингом Трампа. Видео

Во время президентской гонки Дональд Трамп посмеивался над рейтингами актера, поддерживавшего Хиллари Клинтон.

Американские звезды Американские звезды "взорвали" Сеть пародией на Путина и Трампа. Видео

Трамп и Путин стали героями рождественского шоу.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх