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В России взорвали огромную телевизионную башню. Видео

В России взорвали огромную телевизионную башню. Видео 230-метровая вышка находилась в Екатеринбурге.

В центре российского Екатеринбурга снесли самое высокое здание в городе - недостроенную 230-метровую телебашню, строительство которой остановили в начале 1990-х, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Жители города проводили митинги с требованием референдума для выяснения позиции горожан, а также обращались к президенту и правительству. Это не повлияло на решение местных властей - башню снесли и на ее месте построят ледовую арену.

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Произошло два взрыва - второй был сразу же после первого. Упала верхняя часть башни, оставшийся кусок высотой около 30 метров будут разбирать вручную.

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 Теги: Россия, телебашня

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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