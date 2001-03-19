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В Египте взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Видео
В результате теракта пострадали четверо правоохранителей.
В египетской Александрии взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Погибли два человека, один из которых - полицейский, а второй - водитель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Также в результате взрыва пострадали четыре полицейских.
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По информации МВД Египта, целью нападения был глава службы безопасности, генерал Мустафа аль-Немр.
В египетской Александрии взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Погибли два человека, один из которых - полицейский, а второй - водитель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Также в результате взрыва пострадали четыре полицейских.
Читайте также: В новом эпизоде "Симпсонов" высмеяли Трампа. Видео
По информации МВД Египта, целью нападения был глава службы безопасности, генерал Мустафа аль-Немр.
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