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В Египте взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Видео

В Египте взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Видео В результате теракта пострадали четверо правоохранителей.

В египетской Александрии взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Погибли два человека, один из которых - полицейский, а второй - водитель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Также в результате взрыва пострадали четыре полицейских.

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По информации МВД Египта, целью нападения был глава службы безопасности, генерал Мустафа аль-Немр.

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 Теги: Египет, взрыв

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Сегодня, 04:14 » Автор: Евгений Шевченко
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