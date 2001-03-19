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Крупный град разрушил тысячи автомобилей в США. Видео
Наибольшие убытки понесли автодилеры.
Пострадали не только автомобили владельцев из США, но и машин дилерских центров, которые оказались на открытой площадке и после града стекла их были побиты, а на кузове остались следы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Несколько дней назад в штате Флорида, Алабама и Джорджия прошел невероятный ливень и град. В некоторых районах град едва помещался в руку взрослого человека.
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Фото и видео очевидцы опубликовали в Сети. На одном из видео засняли момент, как на машинах разбивались стекла от града.
Пострадали не только автомобили владельцев из США, но и машин дилерских центров, которые оказались на открытой площадке и после града стекла их были побиты, а на кузове остались следы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Несколько дней назад в штате Флорида, Алабама и Джорджия прошел невероятный ливень и град. В некоторых районах град едва помещался в руку взрослого человека.
Читайте также: В Египте взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Видео
Фото и видео очевидцы опубликовали в Сети. На одном из видео засняли момент, как на машинах разбивались стекла от града.
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