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Крупный град разрушил тысячи автомобилей в США. Видео

Крупный град разрушил тысячи автомобилей в США. Видео Наибольшие убытки понесли автодилеры.

Пострадали не только автомобили владельцев из США, но и машин дилерских центров, которые оказались на открытой площадке и после града стекла их были побиты, а на кузове остались следы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Несколько дней назад в штате Флорида, Алабама и Джорджия прошел невероятный ливень и град. В некоторых районах град едва помещался в руку взрослого человека.

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Фото и видео очевидцы опубликовали в Сети. На одном из видео засняли момент, как на машинах разбивались стекла от града.



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 Теги: град, машины, США

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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