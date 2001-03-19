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Драку собак и гиен запечатлели на камеру. Видео

Драку собак и гиен запечатлели на камеру. ВидеоАвтор ролика отмечает, что ему удалось заснять схватку с очень близкого расстояния и такое противостояние можно увидеть лишь в фильмах.

Посетителю Национального парка Крюгера в ЮАР удалось снять на видео схватку между гиеновидными собаками и пятнистыми гиенами, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Видео демонстрирует, как пятнистая гиена появляется из-за кустов, когда стая собак поедает добычу. Она нападает, пытаясь отнять пищу, и вскоре к ней присоединяется сородичка. Вдвоем они разрывают добычу на куски и убегают с ней.

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"Увидеть гиеновидных собак в Крюгере (Национальном парке Крюгера – ред.) – это большая редкость, но увидеть их пожирающими добычу в пяти метрах перед вами – это в принципе неслыханно", – говорится в описании видео.

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 Теги: драка, собаки, видео

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Сегодня, 09:24 » Автор: Богдан Процив
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