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Драку собак и гиен запечатлели на камеру. Видео
Автор ролика отмечает, что ему удалось заснять схватку с очень близкого расстояния и такое противостояние можно увидеть лишь в фильмах.
Посетителю Национального парка Крюгера в ЮАР удалось снять на видео схватку между гиеновидными собаками и пятнистыми гиенами, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видео демонстрирует, как пятнистая гиена появляется из-за кустов, когда стая собак поедает добычу. Она нападает, пытаясь отнять пищу, и вскоре к ней присоединяется сородичка. Вдвоем они разрывают добычу на куски и убегают с ней.
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"Увидеть гиеновидных собак в Крюгере (Национальном парке Крюгера – ред.) – это большая редкость, но увидеть их пожирающими добычу в пяти метрах перед вами – это в принципе неслыханно", – говорится в описании видео.
Посетителю Национального парка Крюгера в ЮАР удалось снять на видео схватку между гиеновидными собаками и пятнистыми гиенами, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Видео демонстрирует, как пятнистая гиена появляется из-за кустов, когда стая собак поедает добычу. Она нападает, пытаясь отнять пищу, и вскоре к ней присоединяется сородичка. Вдвоем они разрывают добычу на куски и убегают с ней.
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"Увидеть гиеновидных собак в Крюгере (Национальном парке Крюгера – ред.) – это большая редкость, но увидеть их пожирающими добычу в пяти метрах перед вами – это в принципе неслыханно", – говорится в описании видео.
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