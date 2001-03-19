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Экс-начальника полиции Харькова поймали пьяным за рулем. Видео

Экс-начальника полиции Харькова поймали пьяным за рулем. ВидеоПатрульные догнали и смогли остановить нарушителя.

Бывшего начальника патрульной полиции Харькова Евгения Мельника поймали на пьяном вождении киевские патрульные.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook сообщество "Киев оперативный".

Отмечается, что автомобиль Mitsubishi проехал на красный сигнал светофора у ТРЦ Lavina, после чего началось преследование полиции. Патрульные догнали и смогли остановить нарушителя на улице Рубеживской.

"После остановки автомобиля водитель попытался скрыться. Когда задержали, мужчина оказывал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем ударил его в лицо (нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель был с явными признаками алкогольного опьянения, но проходить тест на месте на приборе "Драгер" отказался и поехал к врачу-наркологу. Кроме того, он заявил, что знает простой способ как признать протокол недействительным. При этом он утверждал, что не управлял автомобилем, а сидел на заднем сидении.

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"А теперь — самое интересное! Водителем оказался Мельник Евгений Александрович. Ранее возглавлял патрульную полицию в городе Харькове. Кстати, на господина Евгения в 2014 уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения. Как говорит сам Евгений, его тогда подставили. Предоставлять водительское удостоверение не стал, не известно есть ли вообще оно у него. Видимо, в этот раз тоже", - добавило издание "Киев оперативный".

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 Теги: пьяный, видео

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Сегодня, 11:14 » Автор: Богдан Процив
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