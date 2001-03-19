Экс-начальника полиции Харькова поймали пьяным за рулем. Видео

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Во Львове водитель пил пиво, пока полицейские оформляли протокол. Видео На водителя составили два протокола: за вождение в нетрезвом состоянии и проезд на запрещающий сигнал светофора.