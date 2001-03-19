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Удар мячом убил хорватского футболиста. Видео
Трагедия произошла во время игры между "Марсонией" и "Славонией".
Во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсонией" и "Славонией" 24 марта после удара мячом в грудь скончался футболист хозяев Бруно Бобан. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
На 15-й минуте мяч после сильного удара попал Бобану в грудь. Игрок "Марсонии" упал, вокруг него собрались находившиеся рядом футболисты.
Первую помощь оказал клубный врач, затем бригада скорой помощи, однако несмотря на их усилия, реанимировать 25-летнего полузащитника не удалось.
Точная причина смерти пока не называется. Для этого потребуется провести вскрытие.
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Бобан известен своими выступлениями за "Загреб", также играл за "Славонию". В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника 12 забитых мячей.
Во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсонией" и "Славонией" 24 марта после удара мячом в грудь скончался футболист хозяев Бруно Бобан. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
На 15-й минуте мяч после сильного удара попал Бобану в грудь. Игрок "Марсонии" упал, вокруг него собрались находившиеся рядом футболисты.
Первую помощь оказал клубный врач, затем бригада скорой помощи, однако несмотря на их усилия, реанимировать 25-летнего полузащитника не удалось.
Точная причина смерти пока не называется. Для этого потребуется провести вскрытие.
Читайте также: Кадры неудавшейся попытки кражи ноутбука в Днепре. Видео
Бобан известен своими выступлениями за "Загреб", также играл за "Славонию". В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника 12 забитых мячей.
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