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Удар мячом убил хорватского футболиста. Видео

Удар мячом убил хорватского футболиста. ВидеоТрагедия произошла во время игры между "Марсонией" и "Славонией".

Во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между "Марсонией" и "Славонией" 24 марта после удара мячом в грудь скончался футболист хозяев Бруно Бобан. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

На 15-й минуте мяч после сильного удара попал Бобану в грудь. Игрок "Марсонии" упал, вокруг него собрались находившиеся рядом футболисты.

Первую помощь оказал клубный врач, затем бригада скорой помощи, однако несмотря на их усилия, реанимировать 25-летнего полузащитника не удалось.

Точная причина смерти пока не называется. Для этого потребуется провести вскрытие.

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Бобан известен своими выступлениями за "Загреб", также играл за "Славонию". В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника 12 забитых мячей.

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 Теги: футболист, смерть, видео

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Сегодня, 16:34 » Автор: Богдан Процив
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