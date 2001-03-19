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Американец совершил полет на ракете с паровым двигателем. Видео
Ракета Хьюза поднялась на высоту около 570 метров, после чего начала падать.
Американец Майкл Хьюз совершил первый полет на своей ракете с паровым двигателем, чтобы доказать, что Земля плоская.
Запуск состоялся в пустыне Мохаве около 15:00 по местному времени 24 марта (в полночь 25 марта по Киеву), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
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Ракета Хьюза поднялась на высоту около 570 метров, после чего начала падать. Хьюзу пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, но посадка все равно была жесткой. Инженер заявил, что кроме боли в спине чувствует себя нормально. Его осмотрели врачи скорой помощи.
Американец Майкл Хьюз совершил первый полет на своей ракете с паровым двигателем, чтобы доказать, что Земля плоская.
Запуск состоялся в пустыне Мохаве около 15:00 по местному времени 24 марта (в полночь 25 марта по Киеву), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Читайте также: Удар мячом убил хорватского футболиста. Видео
Ракета Хьюза поднялась на высоту около 570 метров, после чего начала падать. Хьюзу пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, но посадка все равно была жесткой. Инженер заявил, что кроме боли в спине чувствует себя нормально. Его осмотрели врачи скорой помощи.
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