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Американец совершил полет на ракете с паровым двигателем. Видео

Американец совершил полет на ракете с паровым двигателем. ВидеоРакета Хьюза поднялась на высоту около 570 метров, после чего начала падать.

Американец Майкл Хьюз совершил первый полет на своей ракете с паровым двигателем, чтобы доказать, что Земля плоская.

Запуск состоялся в пустыне Мохаве около 15:00 по местному времени 24 марта (в полночь 25 марта по Киеву), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

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Ракета Хьюза поднялась на высоту около 570 метров, после чего начала падать. Хьюзу пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, но посадка все равно была жесткой. Инженер заявил, что кроме боли в спине чувствует себя нормально. Его осмотрели врачи скорой помощи.

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 Теги: ракета, полет, видео

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Сегодня, 17:59 » Автор: Богдан Процив
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