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Путин стал героем нового эпизода сериала “Симпсоны”. Видео

Путин стал героем нового эпизода сериала “Симпсоны”. ВидеоАмериканский лидер решает снять груз с души и признается себе в ошибках.

В сети появился новый трехминутный эпизод американского мультсериала «Симпсоны», посвященный президенту США Дональду Трампу и его предполагаемым фобиям.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pl.com.ua.

В начале эпизода члены администрации американского президента покидают Белый дом через специальную дверь с надписью «Для только что уволенных ключевых сотрудников». Среди них можно увидеть и бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сетует на то, что «миллиардеров так не увольняют».

В это же время самому Трампу снится, что он просыпается в своей постели, обложенный газетами. «Путин назначил себя госсекретарем США», — гласит один из заголовков.

По пробуждении американский лидер решает снять груз с души и признается себе в ошибках, которые он допустил. Среди прочего он отмечает, что последователен не на 100 процентов и уволил директора ФБР только из-за того, что тот выше ростом. Затем Трамп пытается заняться важными делами и изучает некое секретное досье. «Это правда?! Россия делает ужасные вещи?!» — восклицает он и бросается звонить российскому президенту, требуя оставить США в покое.

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В конце эпизода Трамп просыпается уже по-настоящему. Ему на голову запрыгивает пекинес, которого он носит вместо парика. После этого президент США решает сделать выводы из своих кошмарных сновидений и первым делом пишет в Twitter, что актер Алек Болдуин носит парик.

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 Теги: Путин, Симпсоны, Видео

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Сегодня, 19:25 » Автор: Едгар Букмирза
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