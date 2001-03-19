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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали самый проблемный мост в мире. Видео

В Сети показали самый проблемный мост в мире. ВидеоВсе ДТП снимают камеры видеонаблюдения.

The Can-Opener — так звучит одно из прозвищ необычного железнодорожного моста в США, которое переводится как «открывашка для банок».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Столь специфическое имя путепровод получил за то, что постоянно «снимает» крыши высоким грузовикам.

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Данный мост находится в штате Северная Каролина. Его высота составляет 3,56 м и часто большегрузные машины под ним застревают. Так, за последние 9 лет зафиксировано как минимум 130 аварий, случившиеся под этим сооружением!


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 Теги: Видео, мост, ДТП

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Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
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