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В Сети показали самый проблемный мост в мире. Видео
Все ДТП снимают камеры видеонаблюдения.
The Can-Opener — так звучит одно из прозвищ необычного железнодорожного моста в США, которое переводится как «открывашка для банок».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Столь специфическое имя путепровод получил за то, что постоянно «снимает» крыши высоким грузовикам.
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Данный мост находится в штате Северная Каролина. Его высота составляет 3,56 м и часто большегрузные машины под ним застревают. Так, за последние 9 лет зафиксировано как минимум 130 аварий, случившиеся под этим сооружением!
The Can-Opener — так звучит одно из прозвищ необычного железнодорожного моста в США, которое переводится как «открывашка для банок».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Столь специфическое имя путепровод получил за то, что постоянно «снимает» крыши высоким грузовикам.
Читайте также: В России показали как просел Керченский мост
Данный мост находится в штате Северная Каролина. Его высота составляет 3,56 м и часто большегрузные машины под ним застревают. Так, за последние 9 лет зафиксировано как минимум 130 аварий, случившиеся под этим сооружением!
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