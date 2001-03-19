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В Киеве трамвай протаранил Lexus. Видео
Автомобиль получил "дорогие" повреждения.
В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованный автомобиль Lexus.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, авария произошла днем в воскресенье, 25 марта, на улице Дмитриевской в Шевченковском районе столицы.
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Сказано, что автомобиль получил механические повреждения.
В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованный автомобиль Lexus.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, авария произошла днем в воскресенье, 25 марта, на улице Дмитриевской в Шевченковском районе столицы.
Читайте также: Жесткое ДТП в Киеве: грузовик протаранил трамвай
Сказано, что автомобиль получил механические повреждения.
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