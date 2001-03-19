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В Киеве трамвай протаранил Lexus. Видео

В Киеве трамвай протаранил Lexus. ВидеоАвтомобиль получил "дорогие" повреждения.

В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованный автомобиль Lexus.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Согласно сообщению, авария произошла днем в воскресенье, 25 марта, на улице Дмитриевской в Шевченковском районе столицы.

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Сказано, что автомобиль получил механические повреждения.


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 Теги: трамвай, Lexus, Видео

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Сегодня, 23:11 » Автор: Едгар Букмирза
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