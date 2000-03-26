» » Российские полицейские начальники подрались на совещании. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Российские полицейские начальники подрались на совещании. Видео

Российские полицейские начальники подрались на совещании. Видео Причиной конфликта стало замечание подчинённого.

На совещании московского отделения Министерства внутренних дел России произошла потасовка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что заместитель начальника Богородского районного отдела МВД России, подполковник Юрий Хлыбов подрался с одним из своих подчиненных, главой отделения уголовного розыска, майором Николаем Гоменюком.

Читайте также: Крупный град разрушил тысячи автомобилей в США. Видео

Было установлено, что во время совещания Хлыбов отчитывал сотрудников, когда Гоменюк возразил ему, что и стало причиной конфликта. Мужчины начали драться, присутствующие пытались их разнять. Примечательно, что в результате Гоменюк был уволен.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: полиция, драка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     1313
     0

Похожие новости по теме

Крупный град разрушил тысячи автомобилей в США. Видео Крупный град разрушил тысячи автомобилей в США. Видео

Наибольшие убытки понесли автодилеры.

В России полицейский пытался задушить майора. Видео В России полицейский пытался задушить майора. Видео

Во время совещания в отделе МВД начальник весьма эмоционально отчитывал майора.

Знаменитые гонщики подрались во время хоккейного матча. Видео Знаменитые гонщики подрались во время хоккейного матча. Видео

Что стало причиной конфликта и чем все завершилось не сообщается.

Сотни рабочих подрались на заводе Samsung во Вьетнаме. Видео Сотни рабочих подрались на заводе Samsung во Вьетнаме. Видео

Причиной конфликта стала стычка между одним из сотрудников и охранниками завода.

В России корпоратив сотрудников психбольницы закончился побоищем. Видео В России корпоратив сотрудников психбольницы закончился побоищем. Видео

В драке участвовали в основном пьяные женщины.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх