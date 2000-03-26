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Российские полицейские начальники подрались на совещании. Видео
Причиной конфликта стало замечание подчинённого.
На совещании московского отделения Министерства внутренних дел России произошла потасовка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что заместитель начальника Богородского районного отдела МВД России, подполковник Юрий Хлыбов подрался с одним из своих подчиненных, главой отделения уголовного розыска, майором Николаем Гоменюком.
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Было установлено, что во время совещания Хлыбов отчитывал сотрудников, когда Гоменюк возразил ему, что и стало причиной конфликта. Мужчины начали драться, присутствующие пытались их разнять. Примечательно, что в результате Гоменюк был уволен.
На совещании московского отделения Министерства внутренних дел России произошла потасовка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что заместитель начальника Богородского районного отдела МВД России, подполковник Юрий Хлыбов подрался с одним из своих подчиненных, главой отделения уголовного розыска, майором Николаем Гоменюком.
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Было установлено, что во время совещания Хлыбов отчитывал сотрудников, когда Гоменюк возразил ему, что и стало причиной конфликта. Мужчины начали драться, присутствующие пытались их разнять. Примечательно, что в результате Гоменюк был уволен.
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