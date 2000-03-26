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В "Диснейлендах" откроются аттракционы по мотивам комиксов Marvel. Видео

В "Диснейлендах" откроются аттракционы по мотивам комиксов Marvel. Видео Disney планирует построить развлекательные объекты до 2020 года.

В Диснейлендах в Калифорнии, Париже и Гонконге к 2020 году откроются аттракционы по мотивам вселенной Marvel., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MultiKino.

Disney совместно с Marvel Studios и Marvel Themed Entertainment разрабатывает интерактивные шоу по мотивам «Стражей Галактики», «Человека-муравья», «Железного человека», «Мстителей», «Черной пантеры» и «Человека-паука».

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Для Диснейленда этот опыт далеко не первый: в Гонконге в 2017 году уже открылся аттракцион, посвященный «Железному человеку».

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 Теги: Marvel, аттракционы

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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