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В "Диснейлендах" откроются аттракционы по мотивам комиксов Marvel. Видео
Disney планирует построить развлекательные объекты до 2020 года.
В Диснейлендах в Калифорнии, Париже и Гонконге к 2020 году откроются аттракционы по мотивам вселенной Marvel., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MultiKino.
Disney совместно с Marvel Studios и Marvel Themed Entertainment разрабатывает интерактивные шоу по мотивам «Стражей Галактики», «Человека-муравья», «Железного человека», «Мстителей», «Черной пантеры» и «Человека-паука».
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Для Диснейленда этот опыт далеко не первый: в Гонконге в 2017 году уже открылся аттракцион, посвященный «Железному человеку».
В Диснейлендах в Калифорнии, Париже и Гонконге к 2020 году откроются аттракционы по мотивам вселенной Marvel., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MultiKino.
Disney совместно с Marvel Studios и Marvel Themed Entertainment разрабатывает интерактивные шоу по мотивам «Стражей Галактики», «Человека-муравья», «Железного человека», «Мстителей», «Черной пантеры» и «Человека-паука».
Читайте также: Российские полицейские начальники подрались на совещании. Видео
Для Диснейленда этот опыт далеко не первый: в Гонконге в 2017 году уже открылся аттракцион, посвященный «Железному человеку».
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