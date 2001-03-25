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В Британии мужчина с мечем напал на полицейского. Видео
Сотрудник полиции получил ранения.
В воскресенье, 25 марта, в британском Манчестере 23-летний мужчина с мечом напал на полицейского, серьезно ранив его, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
"23-летний мужчина был арестован после того, как полицейский был атакован мечом в Уолли Рейндж", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ЧП произошло около пяти часов вечера по местному времени. Пострадавший полицейский сейчас находится в больнице. А место, где произошел кровавый инцидент, оцеплен.
В воскресенье, 25 марта, в британском Манчестере 23-летний мужчина с мечом напал на полицейского, серьезно ранив его, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
"23-летний мужчина был арестован после того, как полицейский был атакован мечом в Уолли Рейндж", - говорится в сообщении.
Читайте также: Российские полицейские начальники подрались на совещании. Видео
Уточняется, что ЧП произошло около пяти часов вечера по местному времени. Пострадавший полицейский сейчас находится в больнице. А место, где произошел кровавый инцидент, оцеплен.
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