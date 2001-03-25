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В Британии мужчина с мечем напал на полицейского. Видео

В Британии мужчина с мечем напал на полицейского. Видео Сотрудник полиции получил ранения.

В воскресенье, 25 марта, в британском Манчестере 23-летний мужчина с мечом напал на полицейского, серьезно ранив его, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

"23-летний мужчина был арестован после того, как полицейский был атакован мечом в Уолли Рейндж", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что ЧП произошло около пяти часов вечера по местному времени. Пострадавший полицейский сейчас находится в больнице. А место, где произошел кровавый инцидент, оцеплен.

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 Теги: Британия, нападение

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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