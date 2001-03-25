В Британии мужчина с мечем напал на полицейского. Видео

Сотрудник полиции получил ранения.



В воскресенье, 25 марта, в британском Манчестере 23-летний мужчина с мечом напал на полицейского, серьезно ранив его, передаёт



Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.



"23-летний мужчина был арестован после того, как полицейский был атакован мечом в Уолли Рейндж", - говорится в сообщении.



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Уточняется, что ЧП произошло около пяти часов вечера по местному времени. Пострадавший полицейский сейчас находится в больнице. А место, где произошел кровавый инцидент, оцеплен.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 25 марта, в британском Манчестере 23-летний мужчина с мечом напал на полицейского, серьезно ранив его, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter."23-летний мужчина был арестован после того, как полицейский был атакован мечом в Уолли Рейндж", - говорится в сообщении.Уточняется, что ЧП произошло около пяти часов вечера по местному времени. Пострадавший полицейский сейчас находится в больнице. А место, где произошел кровавый инцидент, оцеплен.



