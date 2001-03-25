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В Германии представили уникальный боевой арбалет. Видео

В Германии представили уникальный боевой арбалет. Видео Арбалет имеет лёгкую и быструю перезарядку благодаря пневматической системе.

Немецкая компания Steambow GmbH представила складной арбалет под названием Bulldog 400, в котором используется пневматическая система натягивания дуг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

При нажатии на кнопку, два поршня сжимают дуги, после чего остается только положить тетиву на зацепной зуб, вложить стрелу и отпустить дуги.

По словам производителя, механизм работает с тихим шипением, он надежен и прост в использовании, и позволяет перезаряжать арбалет в любом положении.

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Steambow Bulldog 400 изготовлен из высококачественного алюминия и прослужит долго благодаря глубокому анодированию с матовым покрытием.

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 Теги: Германия, арбалет

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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