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В Молдове состоялся митинг за объединение с Румынией. Видео

В Молдове состоялся митинг за объединение с Румынией. Видео Президент Молдовы Игорь Додон выступил против объединения.

Унионисты 25 марта провели в Кишиневе "Великое национальное собрание", приуроченное к 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году. Организаторы заявили о 100 тыс. участников, полиция насчитала 7 тыс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.нет.

Акцию поддержали и представители правых партий. Во время акции полицейские задержали два десятка молодых людей, предположительно намеревавшихся выступить против унионистов.

Организатором акции в честь 100-летия так называемой унири выступил "Альянс века", объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии. Организаторы назвали свое мероприятие "великим национальным собранием" и пригласили на него молдавских и румынских политиков.

В канун акции много говорили о возможности провокаций и столкновений между унионистами и сторонниками молдавской государственности. Организаторы акции, впрочем, заверили, что готовят мирное мероприятие и не намерены дестабилизировать ситуацию. Они также попросили МВД и спецслужбы обеспечить безопасность участников акции и не допустить провокаций.

К силовикам обратился и президент Молдовы Игорь Додон, призвав их "ответственно выполнять свой долг и предотвращать любую эскалацию уличных настроений". Своих сторонников и "всех людей доброй воли" Додон призвал не участвовать в мероприятиях 25 марта, которые могут быть "не только провокационными, но и насильственными". Сторонников государственности президент призвал не выходить на контрманифестации в день унионистского марша, чтобы не дать повода для провокаций.

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Сам Додон, как известно, категорически против идеи объединения Молдовы и Румынии.

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 Теги: Молдова, Румыния

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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