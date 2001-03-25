В Молдове состоялся митинг за объединение с Румынией. Видео

Президент Молдовы Игорь Додон выступил против объединения.



Унионисты 25 марта провели в Кишиневе "Великое национальное собрание", приуроченное к 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году. Организаторы заявили о 100 тыс. участников, полиция насчитала 7 тыс, сообщает



Акцию поддержали и представители правых партий. Во время акции полицейские задержали два десятка молодых людей, предположительно намеревавшихся выступить против унионистов.



Организатором акции в честь 100-летия так называемой унири выступил "Альянс века", объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии. Организаторы назвали свое мероприятие "великим национальным собранием" и пригласили на него молдавских и румынских политиков.



В канун акции много говорили о возможности провокаций и столкновений между унионистами и сторонниками молдавской государственности. Организаторы акции, впрочем, заверили, что готовят мирное мероприятие и не намерены дестабилизировать ситуацию. Они также попросили МВД и спецслужбы обеспечить безопасность участников акции и не допустить провокаций.



К силовикам обратился и президент Молдовы Игорь Додон, призвав их "ответственно выполнять свой долг и предотвращать любую эскалацию уличных настроений". Своих сторонников и "всех людей доброй воли" Додон призвал не участвовать в мероприятиях 25 марта, которые могут быть "не только провокационными, но и насильственными". Сторонников государственности президент призвал не выходить на контрманифестации в день унионистского марша, чтобы не дать повода для провокаций.



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Сам Додон, как известно, категорически против идеи объединения Молдовы и Румынии.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Унионисты 25 марта провели в Кишиневе "Великое национальное собрание", приуроченное к 100-летию присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году. Организаторы заявили о 100 тыс. участников, полиция насчитала 7 тыс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.нет Акцию поддержали и представители правых партий. Во время акции полицейские задержали два десятка молодых людей, предположительно намеревавшихся выступить против унионистов.Организатором акции в честь 100-летия так называемой унири выступил "Альянс века", объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии. Организаторы назвали свое мероприятие "великим национальным собранием" и пригласили на него молдавских и румынских политиков.В канун акции много говорили о возможности провокаций и столкновений между унионистами и сторонниками молдавской государственности. Организаторы акции, впрочем, заверили, что готовят мирное мероприятие и не намерены дестабилизировать ситуацию. Они также попросили МВД и спецслужбы обеспечить безопасность участников акции и не допустить провокаций.К силовикам обратился и президент Молдовы Игорь Додон, призвав их "ответственно выполнять свой долг и предотвращать любую эскалацию уличных настроений". Своих сторонников и "всех людей доброй воли" Додон призвал не участвовать в мероприятиях 25 марта, которые могут быть "не только провокационными, но и насильственными". Сторонников государственности президент призвал не выходить на контрманифестации в день унионистского марша, чтобы не дать повода для провокаций.Сам Додон, как известно, категорически против идеи объединения Молдовы и Румынии.



