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Президент поздравил нацгвардейцев с профессиональным праздником. Видео
Порошенко разместил соответствующий видеоролик.
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили бойцов Нацгвардии с профессиональным праздником.
Как информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, свои поздравления первые лица государства разместили на своих страницах в Facebook.
"Слава и почет мужественным воинам Национальной гвардии Украины - верным присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданным Украинскому народу.
Поздравляю воинов-нацгвардейцев с профессиональным праздником!", - написал Порошенко.
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Также Президент Украины разместил соответствующий видеоролик:
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили бойцов Нацгвардии с профессиональным праздником.
Как информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, свои поздравления первые лица государства разместили на своих страницах в Facebook.
"Слава и почет мужественным воинам Национальной гвардии Украины - верным присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданным Украинскому народу.
Поздравляю воинов-нацгвардейцев с профессиональным праздником!", - написал Порошенко.
Читайте также: Саудовской Аравии удалось перехватить семь баллистических ракет. Видео
Также Президент Украины разместил соответствующий видеоролик:
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