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Президент поздравил нацгвардейцев с профессиональным праздником. Видео

Президент поздравил нацгвардейцев с профессиональным праздником. ВидеоПорошенко разместил соответствующий видеоролик.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили бойцов Нацгвардии с профессиональным праздником.

Как информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, свои поздравления первые лица государства разместили на своих страницах в Facebook.

"Слава и почет мужественным воинам Национальной гвардии Украины - верным присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданным Украинскому народу.

Поздравляю воинов-нацгвардейцев с профессиональным праздником!", - написал Порошенко.

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Также Президент Украины разместил соответствующий видеоролик:

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 Теги: Нацгвардия, видео

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Сегодня, 10:08 » Автор: Богдан Процив
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