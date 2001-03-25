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Солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко. Видео

Солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко. ВидеоЭто не первый солдат, который упал в присутствии Порошенко.

В Киевской области на праздновании годовщины Нацгвардии стало плохо солдату почетного караула Петра Порошенко.

С начала церемонии по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца, одетых в одинаковую форму, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

На десятой минуте тот, что стоял слева от Порошенко, пошатнулся и прислонился спиной к забору. К нему оперативно подбежали несколько человек и не дали ему упасть. Солдата увели, а вместо него у знамени стали другие нацгвардейцы.

Все это произошло во время минуты молчания в честь погибших нацгвардейцев.

После того, как солдата увели, Порошенко сказал в микрофон "Дуже дякую" - адресуясь то ли к аудитории, которая поддержала минуту молчания, то ли к гвардейцам, успевшим поддержать падающего знаменосца.



Напомним, что это не первый солдат, который упал в присутствии Порошенко.

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Знаковый случай произошел на инаугурации президента в мае 2014 года - тогда караульный потерял сознание, когда мимо него проходил гарант.

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 Теги: солдат, Порошенко, видео

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Сегодня, 13:19 » Автор: Богдан Процив
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