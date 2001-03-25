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Солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко. Видео
Это не первый солдат, который упал в присутствии Порошенко.
В Киевской области на праздновании годовщины Нацгвардии стало плохо солдату почетного караула Петра Порошенко.
С начала церемонии по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца, одетых в одинаковую форму, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На десятой минуте тот, что стоял слева от Порошенко, пошатнулся и прислонился спиной к забору. К нему оперативно подбежали несколько человек и не дали ему упасть. Солдата увели, а вместо него у знамени стали другие нацгвардейцы.
Все это произошло во время минуты молчания в честь погибших нацгвардейцев.
После того, как солдата увели, Порошенко сказал в микрофон "Дуже дякую" - адресуясь то ли к аудитории, которая поддержала минуту молчания, то ли к гвардейцам, успевшим поддержать падающего знаменосца.
Напомним, что это не первый солдат, который упал в присутствии Порошенко.
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Знаковый случай произошел на инаугурации президента в мае 2014 года - тогда караульный потерял сознание, когда мимо него проходил гарант.
В Киевской области на праздновании годовщины Нацгвардии стало плохо солдату почетного караула Петра Порошенко.
С начала церемонии по обе стороны от выступающего президента стояли два знаменосца, одетых в одинаковую форму, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
На десятой минуте тот, что стоял слева от Порошенко, пошатнулся и прислонился спиной к забору. К нему оперативно подбежали несколько человек и не дали ему упасть. Солдата увели, а вместо него у знамени стали другие нацгвардейцы.
Все это произошло во время минуты молчания в честь погибших нацгвардейцев.
После того, как солдата увели, Порошенко сказал в микрофон "Дуже дякую" - адресуясь то ли к аудитории, которая поддержала минуту молчания, то ли к гвардейцам, успевшим поддержать падающего знаменосца.
Напомним, что это не первый солдат, который упал в присутствии Порошенко.
Читайте также: Как на Ровенщине от холода спасают аистов. Видео
Знаковый случай произошел на инаугурации президента в мае 2014 года - тогда караульный потерял сознание, когда мимо него проходил гарант.
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