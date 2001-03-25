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Пограничники задержали судно под флагом РФ. Видео
Судно было зарегистрировано на территории аннексированного Крыма.
В воскресенье, 25 марта, в Азовском море задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации.
Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, судно НОРД остановили в 15 милях от Обиточной косы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По предварительным данным, оно зарегистрировано на территории оккупированного Крыма.
На судне находилось десять членов экипажа, все они нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. У экипажа были найдены паспорта граждан РФ, выданные Керчи.
На данный момент задержано судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.
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В отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины).
В воскресенье, 25 марта, в Азовском море задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом Российской Федерации.
Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, судно НОРД остановили в 15 милях от Обиточной косы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По предварительным данным, оно зарегистрировано на территории оккупированного Крыма.
На судне находилось десять членов экипажа, все они нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. У экипажа были найдены паспорта граждан РФ, выданные Керчи.
На данный момент задержано судно с командой на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.
Читайте также: Украинские артиллеристы провели военные учения. Видео
В отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины).
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