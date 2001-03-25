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Укроборонпром показал танки «Оплот» для Таиланда. Видео

Укроборонпром показал танки «Оплот» для Таиланда. ВидеоСледующие танки Оплот поступят на вооружение украинской армии.

Контракт на поставку танков Оплот-Т в Таиланд успешно завершен. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает пресс-служба Укроборонпрома со ссылкой на генерального директора концерна Павла Букина.

По его словам, последняя партия танков успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в Таиланд, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Контракт выполнялся несмотря на нечестную конкуренцию и военную агрессию России. Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений", – подчеркнул Букин.

По его словам, реализация тайского контракта позволила Украине получить валюту и загрузить производственные мощности предприятий.

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"С завершением экспортного контракта с Таиландом концерн настраивается на производство танков для ВСУ", – сказал Букин и добавил, что танкам Оплот понадобятся некоторые обновления с учетом опыта применения военной техники в зоне АТО. Речь идет о передовом цифровом оснащении танков – прицельном комплексе и системе управлении огнем.

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 Теги: танки, Оплот, видео

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Сегодня, 16:23 » Автор: Богдан Процив
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