» » Раздача бесплатных игрушек в России завершилась дракой. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Раздача бесплатных игрушек в России завершилась дракой. Видео

Раздача бесплатных игрушек в России завершилась дракой. ВидеоНа записи видно, как толпа покупателей врывается в супермаркет и устремляется к стойке с бесплатными игрушками.

Давкой и драками завершилась раздача покупателям бесплатных игрушек в одном из супермаркетов российского Краснодара.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, владельцы супермаркета решили раздать игрушки в виде известных мультипликационных героев американской компании DreamWorks.

На записи видно, как толпа покупателей врывается в супермаркет и устремляется к стойке с бесплатными игрушками, которых, само собой, на всех не хватило.

Читайте также: На Николаевщине местные жители блокировали автотрассу. Видео

Свое право на владение мультперсонажами краснодарцы отстаивали не только гневными криками, но и силой. В частности, пожилой мужчина пустил в ход трость, чтобы не дать более вертким соперникам унести его игрушку.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: драка, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:02 » Автор: Богдан Процив
     279
     0

Похожие новости по теме

Давка и потасовка: россияне устроили массовую давку из-за игрушек. Видео Давка и потасовка: россияне устроили массовую давку из-за игрушек. Видео

Толпа бросается к прилавку с акционными товарами.

В России покупатели подрались из-за акционных кружек. Видео В России покупатели подрались из-за акционных кружек. Видео

Очевидец происшествия выложил видео давки и столкновений на канале в YouTube

В Киеве продают игрушки с символикой России. Видео В Киеве продают игрушки с символикой России. Видео

В Киеве разгорелся скандал вокруг продажи детских игрушек.

Лось пробрался в американский супермаркет. Видео Лось пробрался в американский супермаркет. Видео

Животное находилось в супермаркете Carrs около десяти минут.

В Санкт-Петербурге жители начали давку за бесплатными яблоками. Видео В Санкт-Петербурге жители начали давку за бесплатными яблоками. Видео

Правоохранители не ожидали такого ажиотажа.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх