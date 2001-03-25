Раздел: Видеоновости
Раздача бесплатных игрушек в России завершилась дракой. Видео
На записи видно, как толпа покупателей врывается в супермаркет и устремляется к стойке с бесплатными игрушками.
Давкой и драками завершилась раздача покупателям бесплатных игрушек в одном из супермаркетов российского Краснодара.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, владельцы супермаркета решили раздать игрушки в виде известных мультипликационных героев американской компании DreamWorks.
На записи видно, как толпа покупателей врывается в супермаркет и устремляется к стойке с бесплатными игрушками, которых, само собой, на всех не хватило.
Читайте также: На Николаевщине местные жители блокировали автотрассу. Видео
Свое право на владение мультперсонажами краснодарцы отстаивали не только гневными криками, но и силой. В частности, пожилой мужчина пустил в ход трость, чтобы не дать более вертким соперникам унести его игрушку.
Давкой и драками завершилась раздача покупателям бесплатных игрушек в одном из супермаркетов российского Краснодара.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, владельцы супермаркета решили раздать игрушки в виде известных мультипликационных героев американской компании DreamWorks.
На записи видно, как толпа покупателей врывается в супермаркет и устремляется к стойке с бесплатными игрушками, которых, само собой, на всех не хватило.
Читайте также: На Николаевщине местные жители блокировали автотрассу. Видео
Свое право на владение мультперсонажами краснодарцы отстаивали не только гневными криками, но и силой. В частности, пожилой мужчина пустил в ход трость, чтобы не дать более вертким соперникам унести его игрушку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
279
0
Оставьте свой комментарий