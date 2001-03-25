Раздел: Видеоновости
В Стамбуле рухнул эскалатор с людьми. Видео
Блокировка системы сработала не сразу.
В Стамбуле неожиданно обвалилось полотно эскалатора метро. В момент чрезвычайного происшествия на ленте находились люди. Об этом сообщает News Turk.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Неисправность эскалатора обернулась серьезными травмами одного человека.
На видеозаписи видно, как произошла авария на подвижном участке эскалатора, который направлялся вниз. В какой-то момент эскалатор остановился. Люди продолжали опускаться самостоятельно. Некоторые уже подойдя к эскалатору, остановились.
Один парень ступил на ступени, держась за поручень. В это время произошел обрыв ленты эскалатора, механизм под лентой сработал в обратную сторону.
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СМИ выяснили, что пострадавшим оказался местный житель Мехмет Али Эрик. Он попал в больницу с серьезными травмами в результате несчастного случая.
В Стамбуле неожиданно обвалилось полотно эскалатора метро. В момент чрезвычайного происшествия на ленте находились люди. Об этом сообщает News Turk.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Неисправность эскалатора обернулась серьезными травмами одного человека.
На видеозаписи видно, как произошла авария на подвижном участке эскалатора, который направлялся вниз. В какой-то момент эскалатор остановился. Люди продолжали опускаться самостоятельно. Некоторые уже подойдя к эскалатору, остановились.
Один парень ступил на ступени, держась за поручень. В это время произошел обрыв ленты эскалатора, механизм под лентой сработал в обратную сторону.
Читайте также: В Индонезии автобус с людьми рухнул в воду. Видео
СМИ выяснили, что пострадавшим оказался местный житель Мехмет Али Эрик. Он попал в больницу с серьезными травмами в результате несчастного случая.
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