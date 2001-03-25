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Раздел: Видеоновости  
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В Стамбуле рухнул эскалатор с людьми. Видео

В Стамбуле рухнул эскалатор с людьми. ВидеоБлокировка системы сработала не сразу.

В Стамбуле неожиданно обвалилось полотно эскалатора метро. В момент чрезвычайного происшествия на ленте находились люди. Об этом сообщает News Turk.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Неисправность эскалатора обернулась серьезными травмами одного человека.

На видеозаписи видно, как произошла авария на подвижном участке эскалатора, который направлялся вниз. В какой-то момент эскалатор остановился. Люди продолжали опускаться самостоятельно. Некоторые уже подойдя к эскалатору, остановились.

Один парень ступил на ступени, держась за поручень. В это время произошел обрыв ленты эскалатора, механизм под лентой сработал в обратную сторону.

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СМИ выяснили, что пострадавшим оказался местный житель Мехмет Али Эрик. Он попал в больницу с серьезными травмами в результате несчастного случая.

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 Теги: эскалатор, Видео, Стамбул

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Сегодня, 19:35 » Автор: Едгар Букмирза
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