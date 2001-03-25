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Раздел: Видеоновости  
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Японские самураи устроили воздушный бой на мечах. Видео

Японские самураи устроили воздушный бой на мечах. ВидеоСамураи вооруженны ненастоящими мечами.

В сети опубликовали видео импровизированного боя между двумя японскими самураями, поднявшимися в воздух с помощью реактивных ранцев.
Бой случился на территории школы в Японии, согласно описанию видео, опубликованного на YouTube-канале Softbank.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на islam-today.ru.

Два самурая с реактивными ранцами на спине, вооруженные ненастоящими мечами, устроили показательное сражение.

Реактивный ранец (jet pack) — персональный летательный аппарат, носимый на спине, позволяющий человеку подниматься в воздух с помощью реактивной тяги.

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Тяга создается за счет выбрасываемой двигателем вертикально вниз реактивной струи.

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 Теги: Видео, Японские самураи, бой

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Сегодня, 22:58 » Автор: Едгар Букмирза
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