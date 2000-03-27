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В Британии сняли миниатюрный снежный торнадо. Видео
Небольшой смерч пронёсся прямо по двору очевидцев.
В Уэльсе в огороде одного из домов возник настоящий снежный торнадо. Зрелище повергло местного жителя в шок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Инцидент произошел в одном из скромных частных владений в Уэльсе. Мужчина вышел на улицу чистить снег, когда внезапно прямо в его огороде образовался мощный снежный вихрь. Торнадо снял на видео один из детей домовладельца, вышедший помогать отцу.
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Впрочем, зрелище так ошарашило все семейство, что про чистку снега они тут же забыли.
В Уэльсе в огороде одного из домов возник настоящий снежный торнадо. Зрелище повергло местного жителя в шок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Инцидент произошел в одном из скромных частных владений в Уэльсе. Мужчина вышел на улицу чистить снег, когда внезапно прямо в его огороде образовался мощный снежный вихрь. Торнадо снял на видео один из детей домовладельца, вышедший помогать отцу.
Читайте также: Этот трактор обрабатывает землю огнем. Видео
Впрочем, зрелище так ошарашило все семейство, что про чистку снега они тут же забыли.
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