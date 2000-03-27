В Британии сняли миниатюрный снежный торнадо. Видео

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Видео, снятое на авторегистратор, опубликовал в соцсети один из очевидцев.

Недалеко от Феодосии заметили торнадо.

Житель штата Иллинойс запечатлел на видеокамеру торнадо, которое приблизилось к его дому и, как выяснилось позднее, убило его жену.