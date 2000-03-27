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На японском вулкане произошла серия крупных извержений. Видео

На японском вулкане произошла серия крупных извержений. Видео Масштабные извержения вулкана Симмоэ сняли на видео.

В Японии на острове Кюсю была зафиксирована целая серия извержений на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Отмечается, что над кратером поднялся столб пепла высотой 3,2 километра. Также метеорологи зафиксировали выбросы крупных камней на расстояние 800 метров от кратера.

«Телекомпания NHK также сообщила о выпадении вулканического пепла в населенном пункте Мияконодзе в префектуре Миядзаки, который находится в 10 километрах от вулкана», — сказано в сообщении.

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Из-за опасного извержения в регионе был объявлен третий уровень опасности. Специалисты продолжают наблюдение за вулканом. На данный момент действует запрет приближаться к горе.

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 Теги: Япония, вулкан

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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