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Эксперт показал уникальную свалку утопленных машин. Видео

Эксперт показал уникальную свалку утопленных машин. Видео Такие автомобили часто продаются на аукционах в США.

В последнее время в Украину активно ввозятся б/у авто из США. Часто отечественным автолюбителям предлагают свежие машины в хорошем состоянии по умеренной цене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Однако мало кто знает, что среди «американских» авто нередко попадаются утопленники. И часто это машины последних лет да с небольшим пробегом.

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В этом ролике вы можете увидеть детальный обзор одной из свалок в Штатах, где как раз собирают автомобили-утопленники для последующей перепродажи.

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 Теги: свалка, авто

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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