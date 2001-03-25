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Эксперт показал уникальную свалку утопленных машин. Видео
Такие автомобили часто продаются на аукционах в США.
В последнее время в Украину активно ввозятся б/у авто из США. Часто отечественным автолюбителям предлагают свежие машины в хорошем состоянии по умеренной цене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Однако мало кто знает, что среди «американских» авто нередко попадаются утопленники. И часто это машины последних лет да с небольшим пробегом.
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В этом ролике вы можете увидеть детальный обзор одной из свалок в Штатах, где как раз собирают автомобили-утопленники для последующей перепродажи.
В последнее время в Украину активно ввозятся б/у авто из США. Часто отечественным автолюбителям предлагают свежие машины в хорошем состоянии по умеренной цене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Однако мало кто знает, что среди «американских» авто нередко попадаются утопленники. И часто это машины последних лет да с небольшим пробегом.
Читайте также: На японском вулкане произошла серия крупных извержений. Видео
В этом ролике вы можете увидеть детальный обзор одной из свалок в Штатах, где как раз собирают автомобили-утопленники для последующей перепродажи.
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