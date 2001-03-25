Сотрудница канадского кафе плюнула в еду на глазах у посетителей. Видео

Точные причины инцидента неизвестны.



Случай произошел в одном из ресторанов быстрого питания сети Pita Pit в американском городе Мизула, штат Монтана. На видео сотрудница кафе после спора с клиенткой плюнула в приготовленную для нее питу и швырнула испорченную еду через прилавок, сообщает



"Это потому, что уже три ночи и я хочу домой!" – добавила она. Причина конфликта не уточняется.



Посетительница выложила ролик в социальных сетях, где его посмотрели сотни тысяч человек. После этого владельцам заведения пришлось принести ей извинения. Они также заверили ее, что плюнувшая в еду сотрудница больше не работает в ресторане.



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Pita Pit – канадская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на блюдах из питы. Компании принадлежит более 500 заведений в 11 странах.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Случай произошел в одном из ресторанов быстрого питания сети Pita Pit в американском городе Мизула, штат Монтана. На видео сотрудница кафе после спора с клиенткой плюнула в приготовленную для нее питу и швырнула испорченную еду через прилавок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Это потому, что уже три ночи и я хочу домой!" – добавила она. Причина конфликта не уточняется.Посетительница выложила ролик в социальных сетях, где его посмотрели сотни тысяч человек. После этого владельцам заведения пришлось принести ей извинения. Они также заверили ее, что плюнувшая в еду сотрудница больше не работает в ресторане.Pita Pit – канадская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на блюдах из питы. Компании принадлежит более 500 заведений в 11 странах.



