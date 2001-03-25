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Сотрудница канадского кафе плюнула в еду на глазах у посетителей. Видео

Сотрудница канадского кафе плюнула в еду на глазах у посетителей. Видео Точные причины инцидента неизвестны.

Случай произошел в одном из ресторанов быстрого питания сети Pita Pit в американском городе Мизула, штат Монтана. На видео сотрудница кафе после спора с клиенткой плюнула в приготовленную для нее питу и швырнула испорченную еду через прилавок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Это потому, что уже три ночи и я хочу домой!" – добавила она. Причина конфликта не уточняется.

Посетительница выложила ролик в социальных сетях, где его посмотрели сотни тысяч человек. После этого владельцам заведения пришлось принести ей извинения. Они также заверили ее, что плюнувшая в еду сотрудница больше не работает в ресторане.

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Pita Pit – канадская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на блюдах из питы. Компании принадлежит более 500 заведений в 11 странах.

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 Теги: США, кафе

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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