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Разъяренные россияне требуют от Путина сказать правду по погибшим в Кемерово. Видео

Разъяренные россияне требуют от Путина сказать правду по погибшим в Кемерово. ВидеоМногие принесли с собой фотографии детей.

Утром 27 марта в Кемерово, куда сегодня прибыл Владимир Путин, жители вышли на митинг к администрации региона и требуют рассказать правду о пожаре в ТРЦ, где, по официальным данным, погибли 64 человека.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

На площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Многие принесли с собой фотографии детей.

Они требуют от властей рассказать правду о трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей.

Митингующие скандируют "Правду!" и "В отставку!".

К собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Стало известно, что сотрудники морга в Кемерове пустили инициативную группу граждан, чтобы они сами посчитали общее число погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

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Активист Игорь Востриков предложил собравшимся составить свой список погибших, чтобы установить точное количество жертв.

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Сегодня, 10:13 » Автор: Богдан Процив
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