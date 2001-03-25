Разъяренные россияне требуют от Путина сказать правду по погибшим в Кемерово. Видео

Многие принесли с собой фотографии детей.



Утром 27 марта в Кемерово, куда сегодня прибыл Владимир Путин, жители вышли на митинг к администрации региона и требуют рассказать правду о пожаре в ТРЦ, где, по официальным данным, погибли 64 человека.



Об этом сообщает интернет-издание



На площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Многие принесли с собой фотографии детей.



Они требуют от властей рассказать правду о трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей.



Митингующие скандируют "Правду!" и "В отставку!".



К собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.



Стало известно, что сотрудники морга в Кемерове пустили инициативную группу граждан, чтобы они сами посчитали общее число погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".



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Активист Игорь Востриков предложил собравшимся составить свой список погибших, чтобы установить точное количество жертв.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Утром 27 марта в Кемерово, куда сегодня прибыл Владимир Путин, жители вышли на митинг к администрации региона и требуют рассказать правду о пожаре в ТРЦ, где, по официальным данным, погибли 64 человека.Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua На площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Многие принесли с собой фотографии детей.Они требуют от властей рассказать правду о трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей.Митингующие скандируют "Правду!" и "В отставку!".К собравшимся вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Стало известно, что сотрудники морга в Кемерове пустили инициативную группу граждан, чтобы они сами посчитали общее число погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".Активист Игорь Востриков предложил собравшимся составить свой список погибших, чтобы установить точное количество жертв.