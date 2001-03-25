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Российский чиновник обвинил в пиаре мужчину, потерявшего в пожаре семью. Видео
Мужчина назвал кремлевский режим "Игом".
Во время стихийного митинга в Кемерово, который собрался после гибели детей в ТЦ Зимняя вишня, вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обвинил одного из протестующих в "пиаре на трагедии".
"Вы что, хотите попиариться на горе?", - сказал представитель властей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
При этом он обращался к местному жителю Игорю Вострикову, который потерял во время пожара сестру, жену и трех маленьких детей.
В свою очередь мужчина в ответ на это заявил, что власти РФ "задушили людей".
"Под нашим "Иго", если я начну рыпаться, пикаться… и нет меня. И так все ходят, молчат", - отметил Востриков.
Стоит отметить, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, встречу с которым требовали родители погибших детей, также подверг критике митинг местных жителей, заявив, что среди них якобы нет родственников жертв пожара.
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"Это не родственники погибших даже. Это те, кто постоянно бузотерят. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство. Нельзя такого делать", - сказал он на совещании у главы Кремля Владимира Путина.
Во время стихийного митинга в Кемерово, который собрался после гибели детей в ТЦ Зимняя вишня, вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обвинил одного из протестующих в "пиаре на трагедии".
"Вы что, хотите попиариться на горе?", - сказал представитель властей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
При этом он обращался к местному жителю Игорю Вострикову, который потерял во время пожара сестру, жену и трех маленьких детей.
В свою очередь мужчина в ответ на это заявил, что власти РФ "задушили людей".
"Под нашим "Иго", если я начну рыпаться, пикаться… и нет меня. И так все ходят, молчат", - отметил Востриков.
Стоит отметить, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, встречу с которым требовали родители погибших детей, также подверг критике митинг местных жителей, заявив, что среди них якобы нет родственников жертв пожара.
Читайте также: Тулеев извинился перед Путиным за пожар в ТЦ. Видео
Читайте также: "Вранье!": вице-губернатору Кемеровской области не удалось успокоить митингующих - видео
"Это не родственники погибших даже. Это те, кто постоянно бузотерят. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство. Нельзя такого делать", - сказал он на совещании у главы Кремля Владимира Путина.
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