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В Украине почтили память жертв в Кемерово. Видео

В Украине почтили память жертв в Кемерово. Видео Украинцы несут свечи и игрушки, несмотря ни на что.

В Киеве люди сносят игрушки и цветы к посольству Российской Федерации, принося таким образом соболезнования в связи с трагедией в ТЦ в Кемерово.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Люди приносят цветы, игрушки и плакаты с надписью "Кемерово. Соболезную, скорбим вместе с вами".

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Напомним, 25 марта в торговом центре в Кемерово "Зимняя вишня" произошел пожар, в результате которого погибли, по меньшей мере, 64 человека. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинотеатры, и было много детей.


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 Теги: Кемерово, пожар, память

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Сегодня, 18:31 » Автор: Едгар Букмирза
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