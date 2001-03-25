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В Украине почтили память жертв в Кемерово. Видео
Украинцы несут свечи и игрушки, несмотря ни на что.
В Киеве люди сносят игрушки и цветы к посольству Российской Федерации, принося таким образом соболезнования в связи с трагедией в ТЦ в Кемерово.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Люди приносят цветы, игрушки и плакаты с надписью "Кемерово. Соболезную, скорбим вместе с вами".
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Напомним, 25 марта в торговом центре в Кемерово "Зимняя вишня" произошел пожар, в результате которого погибли, по меньшей мере, 64 человека. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинотеатры, и было много детей.
В Киеве люди сносят игрушки и цветы к посольству Российской Федерации, принося таким образом соболезнования в связи с трагедией в ТЦ в Кемерово.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Люди приносят цветы, игрушки и плакаты с надписью "Кемерово. Соболезную, скорбим вместе с вами".
Читайте также: В городах Украины почтили память жертв Голодомора
Напомним, 25 марта в торговом центре в Кемерово "Зимняя вишня" произошел пожар, в результате которого погибли, по меньшей мере, 64 человека. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинотеатры, и было много детей.
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