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Нардепы рассказали, как должность народного избранника влияет на психику. Видео

Нардепы рассказали, как должность народного избранника влияет на психику. ВидеоМногие нардепы выступают "за".

Стало известно, как должность депутата влияет на психику народных избранников Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Нардепов спросили, проходили ли они психиатрическую экспертизу и считают ли необходимым ее проходить.

"Некоторым – да (нужно проходить – ред.). Желательно, чтобы это был психиатр с опытом работы с буйным контингентом", - считает Юрий Бойко.

Владимир Парасюк подчеркнул, что он выступает "за" то, чтобы нардепы проходили психиатрическую экспертизу.

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"Я думаю, что у меня с этим проблем нет", - сказал Парасюк.

"Кто по отношению к народному депутату сделает объективную экспертизу? Я думаю, что эти врачи будут очень бояться. Если бы зарубежных психиатров сюда пригласили, я был бы рад, сам бы прошел", - добавил он.

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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